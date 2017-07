Zabaleta: "Estoy muy contento de estar aquí"

Google Plus

Foto: West Ham

La llegada de Pablo Zabaleta ilusionó de gran manera a todos los aficionados del club del norte del Támesis. El lateral argentino fue recibido por todos los hammers cómo si de una estrella del rock se tratase. Este hecho sorpendió mucho al de Arrecifes que aseguró en una entrevista que jamás había visto tanta entrega por parte de una afición a la hora de recibir un jugador nuevo y es algo que valora de manera muy positiva porqué para él, el respaldo de la afición es una de las cosas más importantes de este deporte.

En las declaraciones que el lateral argentino hizo a West Ham TV, afirmó que su primer día fue muy agradable pues tanto cuerpo técnico cómo jugadores le dieron una cálida bienvenida mostrándole además toda su confianza hacia el ex del Manchester City. Pablo lleva ya nueve años en la Premier League y conoce prácticamente a todos los jugadores de la plantilla, no obstante; el haberlos podido conocer personalmente como compañeros, y no como rivales, le ha permitido saber como son realmente y asegura que es una experiencia muy agradable.

Los irons disputarán durante la semana previa al debut en liga un amistoso en Islandia que les enfrentará al anterior equipo de Zabaleta, el Manchester City. Según afirma, será una bonita experiencia a la par que extraña pues ha pasado más de la mitad de su trayectoria profesional en las filas de los skyblue. Para Pablo, este partido servirá para conocer su estado de forma de cara al debut liguero frente a los 'Red Devils', por lo que es muy probable que Slaven Bilic alinee su once de gala. Pese a que se enfrentará por primera vez a éstos en pretemporada, afirma que no será tan especial cómo el que vivirán el día dos de diciembre en Premier League.