Lukaku: "¿Quién diría que no al club más grande del mundo?"

Foto: Getty Images

Por una cifra que puede alcanzar los 90 millones de libras esterlinas, el delantero belga abandonó el Everton FC recientemente para mudarse a la ciudad de Manchester y ponerse a las órdenes de José Mourinho. Ahora el club se halla en suelo estadounidense, preparándose de cara a la pretemporada, y Lukaku aprovechó para manifestar a los medios lo que significa para él su fichaje.

"El mejor estadio en Inglaterra, los mejores aficionados: esta es la oportunidad perfecta. Siempre dije que quería jugar para un equipo que compitiera por cada trofeo que disputa. ¿Quién diría que no al club más grande del mundo?", comentó el goleador belga a la cadena ESPN.

"Ser parte de un club como este es algo que realmente quería, estoy agradecido por la oportunidad"

Sobre lo que puede esperar del club inglés, Lukaku comentó: "Creo que el Manchester United, en el momento, quiere ser ese equipo dominante, esa fuerza dominante. Si miramos su historia, dice lo suficiente. Ser parte de un club como este es algo que realmente quería, estoy agradecido por la oportunidad que me dieron".

"Mi mente ya estaba lista. Dí mi palabra y no miro hacia atrás. No miré hacia atrás desde entonces, y ya estaba preparándome mentalmente para formar parte del equipo. Cuando (el Manchester United) llamó, no tuve que pensarlo dos veces, así que estoy realmente encantado de formar parte de su historia", finalizó el belga.

De esta forma Lukaku da sus impresiones sobre lo que significa su fichaje, lo que espera del club, y lo que buscará hacer en los próximos meses, aunque puede que deba ausentarse alguna fecha ya iniciada la Premier por un problema que tuvo recientemente en la misma ciudad de Los Ángeles, y es que según informó la policía, el jugador belga fue arrestado por una queja de ruido en Beverly Hills, California, por lo cual deberá comparecer ante un tribunal en el mes octubre.