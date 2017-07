Joel Pereira extiende su vínculo con el Manchester United

Google Plus

Joel Pereira seguirá en el Manchester United hasta 2021 | Foto: MUFC.com

En julio de 2012, luego de un exitoso período de prueba en la Academia del Manchester United, Joel Pereira se unió de manera oficial al club. Su debut como profesional en el primer equipo llegó en enero de este año, cuando saltó al campo de juego para reemplazar a Sergio Romero en el partido que enfrentó a los 'Red Devils' de José Mourinho contra el Wigan Athletic, en Old Trafford, por la cuarta ronda de la FA Cup.

Luego de eso, el guardameta portugués volvió a defender la valla del Manchester United en la Premier League contra el Crystal Palace, en mayo. Ahora, y con el aval de José Mourinho, el club le ofreció la renovación de su vínculo hasta 2021, con una opción que permite un año más de prórroga, llegado el momento.

"Desde el primer día que llegué, he disfrutado cada minuto"

En un diálogo con el sitio web oficial de la institución, Pereira declaró: "He estado en el United durante varios años ya y, desde el primer día que llegué, he disfrutado cada minuto. Siento que, como portero, progresé muchísimo la temporada pasada, lo que me permitirá continuar desarrollándome como jugador del Manchester United".

"Ha habido muchos momentos inolvidables para mí en este club; sin embargo, el haber hecho mi debut en el Old Trafford fue increíble para mí y mi familia. Quiero agradecer al entrenador y a su cuerpo técnico por haberme ayudado y guiado y espero con interés cumplir el papel que me corresponde en el equipo durante muchos años", reconoció el guardameta.

Mourinho confía en él

A su vez, José Mourinho se pronunció al respecto de la renovación de Joel Pereira, y señaló que todo fue "gracias a su duro trabajo y compromiso diario en los entrenamientos. Joel progresó mucho en el transcurso de la campaña pasada, y estoy realmente convencido de que si continúa desarrollándose y trabajando duro, verdaderamente podrá convertirse en el mejor arquero portugués de la siguiente generación".