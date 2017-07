Antonio Rüdiger apunta alto con el Chelsea

Antonio Rüdiger firmando su nuevo contrato con los "Blues" (Fotografía: Chelsea)

Antonio Rüdiger fue presentado como flamante incorporación del Chelsea tras haber conquistado con los teutones su primera Copa Confederaciones.

El defensor alemán se siente muy motivado con los nuevos desafíos a mediano plazo y cuando se le consultó a respecto fue directo: “Desde que fui vinculado con el Chelsea me siento orgulloso, ahora que concreté mi sueño espero ayudar al equipo en una ardua temporada. El campo de entrenamiento es increíble, las instalaciones son fantásticas y más mucho más grandes que en la AS Roma. Sólo conversé una vez con Antonio Conte por teléfono, estoy ansioso por conocer personalmente a mis compañeros y al entrenador. Quiero adaptarme rápidamente".

Antonio Rüdiger (Foto: Chelsea)

El nuevo defensor de los “Blues” insistió que necesitará tiempo para adaptarse en la élite del fútbol inglés, habló sobre diferentes temas como sus cualidades futbolísticas, ídolos, recuerdos de la Serie A, la Liga de Campeones de la UEFA, la consagración de Alemania en el festival de los campeones y expectativas para la nueva campaña: “Es difícil hablar de mis cualidades, he disfrutado al máximo mi estadía en la AS Roma, soy muy rápido, siempre doy el 100 % y quiero que nuestros fanáticos estén tranquilos. He admirado a varios jugadores, si tuviera que elegir me inclinaría por Jerome Boateng. En Italia aprendí como defensor desde el punto de vista táctico, estoy agradecido con ellos porque me ayudaron a dar el salto cualitativo. Por supuesto que Chelsea es candidato en la Premier League, el mejor equipo del mundo tuvo una campaña memorable y fue un justo campeón. La Copa Confederaciones fue una experiencia maravillosa para mí, me perdí la Eurocopa por una lesión el año pasado, haber formado parte del éxito en Rusia tuvo un impacto positivo, nos enfrentamos ante grandes selecciones y ratificamos que somos los mejores a nivel internacional y espero poder jugar otros torneos de gran envergadura en el futuro. Quiero ayudar al equipo a ser más fuertes aún, espero aprender al máximo de Antonio Conte es un gran entrenador y sería genial conquistar nuevos títulos en la presente temporada”.