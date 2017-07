Cech: “Podemos competir con cualquiera”

Google Plus

Petr Cech en la rueda de prensa en Australia | Fotografía: Arsenal

Uno de los objetivos principales del Arsenal para el curso 2017/2018 es no acusar las bajadas de rendimiento tanto como lo han hecho en temporadas pasadas. Sin ir más lejos, el inicio de 2017 fue verdaderamente malo para los dirigidos por Arsène Wenger. Fuera de la UEFA Champions League y con la tarea de conseguir el título liguero casi imposible, los Gunners sí consiguieron demostrar su verdadero potencial en un final de temporada que, sin embargo, no les sirvió para volver a clasificarse para el máximo torneo continental. Aunque la consecución de la FA Cup mejoró algo la nota global de la institución, está claro que la campaña anterior no fue para sacar pecho. En la misma línea está Petr Cech, un portero que, a pesar de llegar al Arsenal procedente del Chelsea, ha conseguido ser una de las voces autorizadas del vestuario por su peso en este deporte.

"En la Premier League, si no juegas al mejor nivel en cada partido tendrás dificultades para ganar"

En la rueda de prensa que se efectuó en Australia a la llegada del equipo, el guardameta checo, junto a Koscielny, Mertesacker y Wenger, habló de lo que espera sea una temporada exitosa: “Lo que está claro es que, en la Premier League, si no juegas al mejor nivel en cada partido obviamente tendrás dificultades para ganar”. Con ese argumento, Cech resurge lo que ha venido siendo una evidencia en los últimos años: la liga inglesa es una de las más competitivas del continente europeo. Convencido de la “capacidad del equipo”, toma ese tramo final del curso pasado como ejemplo de buen hacer: “Creemos en nuestra capacidad y creemos en nuestro equipo. Hemos demostrado la temporada pasada, especialmente al final, que podemos competir con cualquiera”.

Por el contrario, pone el foco en los meses de “febrero y marzo” para ejemplificar aquello que no se debería hacer si quieren conseguir el objetivo por el que ya llevan luchando más de una década: conseguir la Premier League. “Necesitamos asegurarnos de que el periodo que tuvimos en febrero y marzo, que nos costó una mejor posición en liga, no vuelve a ocurrir”, argumenta un futbolista que confía, finalmente, en un equipo que ve “equilibrado y con mucha calidad” para conseguir mejorar las prestaciones del pasado curso y volver a llenar de ilusión y alegría a la afición Gunner.