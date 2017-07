Klopp, sobre el estreno de Gerrard en el sub-18: "Tendré una cercana relación con él"

Google Plus

Steve Gerrard en el primer día de la pretemporada. | Foto: www.liverpoolfc.com

Además del primer equipo, el Liverpool esta temporada tendrá todos los ojos puestos en la plantilla sub-18. Allí empezará a desarrollarse como entrenador Steven Gerrard dentro de la estructura de la academia Red para, en algún momento del futuro, llegar a dirigir al Liverpool en la Premier League.

Ya ha dado sus primeros pasos como entrenador el que fuera jugador estrella y capitán, ahora convertido en leyenda, del conjunto de Anfield. La pretemporada de su plantilla sub-18 ya ha empezado y también ha tenido lugar el primer paso para coordinar el primer equipo con las futuras estrellas que salgan de la Academia de Kirkby. Por eso, Jürgen Klopp ha comentado en varias ocasiones que le dará a Gerrard toda la ayuda y confianza que pueda en estos primeros meses de trabajo: “Puedo imaginarme lo emocionado que estará”, dijo el técnico alemán sobre la primera semana de Stevie.

Además de la ayuda del técnico de la primera plantilla, en la estructura de fútbol Red podrá contar con el director de la academia, Alex Inglethorpe y el resto del equipo tanto de entrenadores como de miembros de las categorías inferiores del club de su vida. Esta experiencia, empezando por la parte baja del fútbol, es una de las más interesantes, según analizó Klopp para la web del Liverpool: “Es un trabajo maravilloso trabajar con estos chicos habilidosos y hacer cosas que crees que son buenas para ellos. Puede vivir una nueva experiencia y aprender muchas cosas a la vez”.

Tras retirarse el año pasado en Los Ángeles Galaxy, Steven Gerrard pronto empezó a interesarse por el puesto de entrenador dentro de Kirkby y, para Jürgen, es el momento idóneo. Tendrá la suerte de que habrá una conexión constante entre el entrenador del primer equipo, el del conjunto sub 23 y él: “Será un tiempo fantástico para él. Por supuesto que tendremos que una relación cercana con ellos –la plantilla sub 18- y con el equipo sub 23, siempre la tuvimos. Es muy importante para nosotros porque esa es la siguiente generación de futbolistas y queremos ayudarles tanto como podamos. Claro que Stevie y yo estaremos en contacto cercano”, finalizó el alemán.

Aunque todavía es bastante el trabajo que le llevará adaptarse a un puesto en los banquillos, Steven Gerrard ya tiene el primer amistoso de pretemporada. Será el 14 de julio, cuando se enfrentará al equipo sub-18 del Burton Albion en su primera toma de contacto con su papel dentro del Liverpool.