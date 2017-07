Olivier Giroud no está seguro de seguir en el Arsenal

Olivier Giroud duda de su continuidad en el Arsenal | Foto: PremierLeague.com

Si hay un club que no ha podido asegurar continuidad a sus delanteros, es el Arsenal. La institución 'Gunner' ha tenido problemas para encontrar un potente jugador con capacidad goleadora, como en su momento lo fue, entre otros, Thierry Henry.

En las últimas temporadas, la discusión estuvo entre Alexis Sánchez, Olivier Giroud, Danny Welbeck, y quien había llegado para reforzar el equipo, Lucas Pérez. Pero una vez más, Arsene Wenger tuvo problemas para encontrar un delantero que le diera la garantía de gol que necesitaba, ya que Alexis Sánchez fue un jugador fundamental, pero su tarea era otra; Danny Welbeck sufrió varias lesiones que lo tuvieron a maltraer, y Lucas Pérez nunca encontró su lugar en el equipo.

Pero el que más polémicas levantó fue Olivier Giroud, un jugador muy resistido por algunos fanáticos del Arsenal, pero elogiado por otros. El francés supo tener un nivel superlativo en algunos pasajes de la última temporada, pero sus errores en momentos clave lo han terminado por condenar.

Ante esta situación, y la posible partida de Alexis Sánchez, desde la dirigencia decidieron salir al mercado para buscar un delantero que aporte la cuota de gol necesaria. Y se decidieron ni más ni menos que por Alexandre Lacazette, el ex Olympique de Lyon, quien jugó 275 partidos en el conjunto francés, con una marca de 129 goles y 43 asistencias.

El Arsenal desembolsó 53 millones de euros por su llegada, más 7 millones en variables, lo que lo convirtió en el fichaje más caro de la historia del club londinense. Ante este panorama de dinero invertido, es muy difícil que Lacazette no sea el delantero titular esta temporada, y tenga todas las oportunidades necesarias, lo que movería al banco de suplentes a Oliver Giroud.

De perder su titularidad en el Arsenal, Giroud podría quedar fuera de Rusia 2018 | Foto: FFF.fr

Por este motivo, el futbolista de la Selección Nacional de Francia no sabe si seguirá en el Arsenal, o buscará otro equipo que le permita mayor continuidad, de cara al próximo Mundial de Rusia 2018. Tener pocos partidos podría condicionar su presencia en la máxima cita internacional, por lo que es una decisión a futuro la que debe tomar Giroud.

En diálogo con Sky Sports News, el delantero reconoció que no sabe si seguirá en el club: "Honestamente no lo sé. Por el momento sigo siendo jugador del Arsenal, así que trato de ser profesional, como siempre, y prepararme para la próxima temporada".

"Obviamente habrá más competencia, más que el año pasado, pero siempre es bueno para un delantero sentir la presión y sé lidiar con eso. He pasado por muchas dificultades estos últimos años, pero esta vez no sé. No sé sobre mi futuro, así que no puedo decir más", reconoció Giroud.

Por ahora, Olivier Giroud continúa a sólo dos goles de la marca de 100 tantos con la camiseta del Arsenal, desde que llegó al club hace 5 años. En enero firmó un nuevo contrato, pero está siendo seguido por West Ham y Everton.