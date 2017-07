Jürgen Klopp no está preocupado por las pocas incorporaciones

Jürgen Klopp | Foto: PA

Klopp no está nervioso por los pocos movimientos del club en el mercado de transferencias. Mientras que su rival de Merseyside, el Everton, se ha gastado alrededor de 100 millones de libras, los 'reds', han firmado solo a Mohamed Salah por algo más 34 millones de libras y al inglés sub-20 Dominick Solanke (ganador de la Copa del Mundo sub-20). Por otro lado, tanto los equipos de Manchester como el Arsenal han hecho traspasos de grandes cantidades de dinero.

"Si cualquier fan piensa, ¿qué están haciendo los otros equipos y porqué nosotros no hacemos nada? Yo no puedo hacer nada, lo siento", dijo después de la victoria por 4-0 sobre el Tranmere en el primer amistoso de la pretemporada.

"No podemos comprar jugadores porque otros equipos compran jugadores. Nosotros hacemos nuestros negocios lo mejor que podemos y estamos convencidos de que estamos en el buen camino para hacer las cosas bien". "¿Los fans están nerviosos? Lo siento, no voy a escribir un mensaje por eso. Yo no estoy nervioso, quizás ese pueda ser el mensaje". El único jugador fichado que estaba disponible (Salah no lo estaba aún por problemas de permiso que aún han de solucionarse), Solanke, disfrutó de 45 minutos en su primer partido con la camiseta roja.

"Tiene que mejorar mucho aún por supuesto, pero tiene grandes cosas como un buen primer toque, movimiento, su gran situación en el campo, etc. Debe entrenar con nosotros, está claro, pero cuando encuentre su sitio y se acomode al equipo ya veremos". Solanke participó en el tercer gol del Liverpool, tras un disparo suyo, Pedro Chirivella aprovechó el rechace y anotó el tanto.

Ben Woodburn, el goleador más joven del equipo, hizo el cuarto gol del partido desde el punto de penalti, en un partido donde Jordan Henderson volvió de su lesión y jugó 45 minutos.

El delantero Sadio Mané se perderá el viaje de pre-temporada a Hong Kong del Liverpool para el Trofeo de la Premier League mientras se recupera de su operación de rodilla. El internacional senegalés anotó 13 goles en la Premier League la pasada temporada. Ha completado los últimos entrenamientos de la semana pero aún no está preparado para competir en partidos aún y volverá a Melwood cuando la plantilla vuele hacia Asia el domingo.

"El esta muy muy bien. Está cerca de ultimar su vuelta a los entrenamientos con el equipo", dijo Klopp. "En este momento pensamos que volverá cuando estemos en Asia, por tanto después comprobaremos sus sensaciones".