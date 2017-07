Un cuarto de hora es suficiente para Lacazette

Aprobado con nota en el primer examen de la temporada para el Arsenal. El encuentro ante el campeón de la A-League australiana, el Sydney FC, resultó ser una buena muestra de todo lo que puede dar este equipo en base a los jugadores tanto del primer equipo como del filial. Tal y como prometió Arsène Wenger a la llegada del equipo a Australia, la defensa iba a volver a estar formada por tres centrales con dos carrileros largos. Esos tres puestos fueron repartidos de inicio entre Bielik, Mertesacker y Kolasinac. El primero, canterano polaco que ya tuvo algunos minutos en las competiciones coperas con el conjunto Gunner, no defraudó al lado del primer goleador del curso 2017/2018 y del recientemente fichado jugador bosnio.

Aunque la nota de estos tres integrantes que escoltaban a Petr Cech no fue mala, mucho mejor fue la calificación que recibieron tanto Bramall como Nelson, otros dos integrantes de la academia que aportaron frescura, descaro, desborde y velocidad en ambas bandas. Sobre todo, el último brilló con luz propia, convirtiéndose en una de las sensaciones del primer partido del Arsenal en pretemporada. Entre ellos, y por el centro, un equipo mucho más reconocible, con la excepción de Willock, el otro de los cuatro canteranos que aparecieron en el primer once de Arsène Wenger. Coquelin, en la sala de máquinas junto al joven de diecisiete años, surtió balones a Walcott, Welbeck y Mesut Özil, tremendamente implicado y con mejores sensaciones que las que dejó al final del curso pasado.

Precisamente, de las botas del alemán, surgió el primer gol. Un saque de esquina que terminó siendo un balón suelto en el área fue remachado a gol por Per Mertesacker tras un remate acrobático. Curiosamente, el central alemán anotó el primer tanto del Arsenal en la que será su última temporada como jugador profesional antes de hacerse cargo de la academia Gunner. Apenas corría el minuto cuatro de encuentro y los de Londres ya estaban por delante en el marcador frente a un equipo que no se esperaba la gran presión a la que les sometieron los dirigidos por Arsène Wenger.

Esa presión, que derivó en grandes robos de balón durante los primeros 25 minutos, se vino abajo a medida que transcurría el primer tiempo. En un suceso lógico de este tramo de campaña, los jugadores del Arsenal tuvieron que contemporizar sus acciones en el deseo de mantener el ritmo de partido. Con ese 0-1 en el luminoso y con unas estadísticas que mostraban el claro dominio de los ingleses terminó un primer tiempo que anticipaba lo que iba a ocurrir en la segunda mitad.

Ligeramente más igualada, la segunda parte del primer encuentro de temporada pronto pudo tener otro gol más. Tras un penalti inexistente en el que el colegiado entendió que el balón había golpeado en la mano de un defensor en lugar de la espalda, parte del cuerpo con la que finalmente fue rechazado el esférico, Welbeck tuvo la oportunidad de ampliar la ventaja y cerrar el choque. Sin embargo, y como suele ocurrir en la mayoría de ocasiones en las que un penalti no es, el delantero inglés lanzó el balón lo suficientemente centrado como para que Redmayne, guardameta del Sydney FC, lo rechazara evitando el tanto Gunner. El portero, claro protagonista de lo realizado por su equipo sobre el terreno de juego, añadió un punto positivo más a su historia futbolística.

Con el ritmo del choque decayendo por momentos, la grada que se dio cita en el ANZ Stadium solo vibraba cuando el francés Alexandre Lacazette era mostrado en los videomarcadores realizando ejercicios de calentamiento. Al igual que ocurriera con el tema de la defensa, Wenger volvió a cumplir con su palabra e hizo debutar al ex del Olympique de Lyon con el Arsenal. Corría el minuto 66 de encuentro cuando el técnico alsaciano no solo le dio la oportunidad al que ya es el fichaje más caro de la historia del Arsenal, sino que cambió a los diez hombres de campo dando un aire nuevo al encuentro.

Recuperada la energía, no fue tan efectiva la disposición sobre el terreno de juego, pues la gran cantidad de sustituciones dejó algunos minutos de incertidumbre en los que el Sydney FC estuvo cerca de empatar. No obstante, la calidad se impuso al corazón de los australianos y, apenas un cuarto de hora después de ingresar al terreno de juego, Lacazette hizo su primer gol con la camiseta Gunner. Una galopada de un Alex Iwobi extramotivado por volver a recuperar la condición de titular que perdió a lo largo de la temporada, terminó con un pase atrás hacia un delantero que, a pesar de jugar caído a banda por la incursión de su compatriota Giroud en la punta de ataque, supo buscarse el hueco y rematar a las redes el centro del nigeriano. Remate de puro ariete el de un jugador que, quien sabe si por ser su primer partido, estuvo muy participativo no solo en tareas ofensivas, sino echando una mano en las actividades más defensivas a las que se veía obligado su equipo.

It only took 15 minutes - @LacazetteAlex has his first goal for @Arsenal



Watch the last few minutes https://t.co/W8t9lelbgp pic.twitter.com/Qy0iuaybe2