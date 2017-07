Juan Foyth, la joven promesa argentina que quiere Tottenham

Juan Foyth. Foto: Estudiantes de la Plata.

Si hay algo por lo que se ha destacado Mauricio Pochettino desde su llegada al fútbol inglés es por la cantidad de juveniles que ha promovido, tanto en su paso por Southampton y ahora dirigiendo a Tottenham. Sin embargo, el entrenador argentino no sólo se centra en las canteras inglesas y ha colocado el ojo en una de las jóvenes promesas del fútbol argentino.

El apuntado por los Spurs es el defensor Juan Foyth, actual jugador del club argentino Estudiantes de la Plata. El joven de 19 años, quien firmó su primer contrato profesional con el Pincha a principios de este año, ya fue vinculado con varios clubes europeos, entre ellos el Zenit ruso, pero el jugador descartó ese destino a pesar de su interés por migrar al fútbol europeo.

“Mi representante nunca me dijo que había llegado una oferta de Zenit. No iría a Rusia por el momento. Me gustaría mucho jugar en Europa. Si llega a surgir algo que me convenza a mí y al club, iré”, aseguró Foyth en una charla en Radio Continental. Además, remarcó que se enteró del interés de Tottenham mediante las redes sociales.

Foyth formó parte de la plantilla de la sub20 de Argentina | Foto: Getty.

El presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, estaría camino a Londres para mantener conversaciones en las próximas 48 horas, para cerrar el acuerdo entre los clubes por el internacional argentino con la Sub-20.

Verón, ex jugador del Manchester United y el centrocampista del Chelsea, conoce muy de cerca del entrenador Mauricio Pochettino, con quien compartió plantilla en la selección Argentina, por lo que la llegada de Foyth a los Spurs sería más sencilla.

Según la prensa inglesa, los clubes confían en lograr un acuerdo de alrededor de 8 millones de libras por el defensor argentino. De confirmarse la operación, Foyth se transformaría en el primer fichaje veraniego de los Spurs, quienes, por el momento, son el único club de Premier que no ha agregado ninguna nueva cara a su plantilla.