Wenger: “La pretemporada está para que vea lo cerca que están del primer equipo muchos jóvenes”

Arsène Wenger habla para Arsenal Player después del partido | Fotografía: Arsenal

El primer partido de pretemporada del Arsenal ha dejado muchas notas positivas. El debut, no solo como jugador sino como goleador de Lacazette, no ha sido la única noticia destacable de la victoria de los Gunners ante el Sydney FC. El gran fondo de armario con el que cuenta Arsène Wenger y la llegada de jóvenes con talento desde la academia son otros de los aspectos que generan ilusión en la entidad londinense. Tras los noventa minutos, el técnico francés tuvo tiempo de hacer una rápida valoración de lo que estaban siendo esos primeros días en tierras australianas. Contento con la acogida que había recibido el equipo, el alsaciano no tuvo por más que lanzar un mensaje de agradecimiento a los más de 80000 aficionados que llenaron el ANZ Stadium: “Estamos agradecidos a la grada. Había 80000 aficionados en un partido como este, por lo que estamos muy agradecidos con algo que demuestra cómo es el deporte en Australia”.

"Deberíamos haber devuelto la pelota en el penalti"

Esa gran cantidad de personas que vibraron con los tantos de Mertesacker y Lacazette pudieron presenciar una de las jugadas más polémicas de los últimos años. El colegiado señaló el punto de penalti cuando el balón golpeó en la espalda de un defensor del conjunto australiano. Los jugadores del Arsenal, incrédulos ante el error, no sabían muy bien si errar la pena máxima o neutralizarla. En esa duda se quedó Welbeck, el encargado de lanzar el balón tan centrado que Redmayne solo tuvo que acompañar el golpeo para evitar el que hubiera sido el segundo tanto de los Gunners. Sobre la jugada, Wenger reconoce que “siempre es difícil saber tomar esa decisión”. “Cometimos un error. Deberíamos haber devuelto la pelota. Siempre es difícil tomar esa decisión, pero creo que les deberíamos haber devuelto la pelota. No sé si Welbeck lo vio en vídeo, pero estaba claro que no era penalti. No he hablado con él, pero creo que Mertesacker fue a decirle que devolviera el balón”.

Precisamente, el central alemán es uno de los afectados en la siguiente pregunta que tuvo que contestar el técnico del conjunto londinense. La gran cantidad de centrales con los que cuenta provoca una toma de decisiones que, sin ir más lejos, dejó fuera de la convocatoria a Laurent Koscielny en el primer amistoso de la temporada. Wenger justifica esa decisión por el hecho de que el francés “está sancionado los dos primeros partidos de la temporada y trabajará duro físicamente, por lo que no hay razón para arriesgar a una lesión”. Más llamó la atención que el otro que no se sentara en el banquillo fuera Aaron Ramsey. El galés, que había sido protagonista al revivir su gol en la final de FA Cup, “jugará el sábado” según ha comentado su entrenador.

Todos estos jugadores que parecen tener un puesto fijo en el once del Arsenal tienen que estar pendiente de los que llegan desde la academia. Fue el nombre de Nelson el que más repercusión cogió tras el encuentro al ser uno de los futbolistas que mejor desempeño tuvo en el primer partido en tierras australianas. Sobre él, Wenger dice lo siguiente: “Desde que comenzó el partido entendí que o tenía esa confianza con diecisiete años o no iba a hacer lo que hizo. Algunos futbolistas que he tenido en mi carrera han cumplido dieciocho años y parece natural para ellos estar en el terreno de juego. Solo piensan en jugar y Nelson se comporta así”. Además, ensalzó la figura de Willock, otro joven centrocampista que apareció en el once inicial junto a Coquelin en la sala de máquinas Gunner. Finalmente, termina su comparecencia dejando claro que él va a utilizar la pretemporada para “entender lo cerca que están del primer equipo muchos de los jóvenes”.