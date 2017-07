El defensa más caro de la historia

Kyle Walker y Txiki Begiristain | Foto: Manchester City

Al fin el Manchester City consigue hacerse con el codiciado lateral inglés del Tottenham Hotspur por 57 millones de euros. Tras esto, Walker se convierte en el defensa por el que más precio se ha pagado en la historia del fútbol, algo que puede ser un arma de doble filo para sí y para el club.

No es este el primer gran fichaje de los 'citizens' en este mercado estival. Las otras incorporaciones de peso han sido la de Bernardo Silva, procedente del AS Mónaco y la de Ederson, que llega desde el Benfica portugués.

Con la llegada del jugador natural de Sheffield, Guardiola al fin consigue tapar la urgencia de cubrir el puesto de lateral derecho después de las salidas de Pablo Zabaleta y Bacary Sagna. A pesar de que por unos días se pensó en la posibilidad de incorporar a Daniel Alves, el brasileño acabó optando finalmente por elegir al PSG.

Esto desencadenó en una apuesta en firme por Kyle Walker para que este no pudiera 'escaparse'. Aunque este movimiento no ha salido nada barato, 57 millones de euros por el defensa ex del Tottenham, que tendrá que demostrar que el precio que se ha pagado por él no ha sido en exceso.

Se presume que con su experiencia en un equipo 'top' de la Premier y su edad (27) años, son elementos fundamentales para confiar en el jugador. Además cuenta con factores que pueden ser determinantes como su gran velocidad y potencia y su gran aportación en el ataque, siendo una de las piezas claves del club de Londres en estas últimas temporadas.

Walker será jugador del Manchester City por cinco temporadas y vestirá el dorsal número dos. El inglés se mostró "ilusionado" por incorporarse a la disciplina 'citizen'. "No veo el momento de empezar. Pep Guardiola es uno de los entrenadores más respetados del mundo y creo que puede ayudarme a alcanzar un nuevo nivel", señaló. Por su parte Begiristain señaló: "Kyle es un buen lateral, capaz de aportar calidad en ambas porterías. Hemos seguido su progreso en el Tottenham y su desarrollo nos ha impresionado. Actualmente es uno de los mejores laterales derechos de la Premier y, con justicia, un habitual con la selección. Estoy seguro de que será una éxito a partir de esta misma temporada".