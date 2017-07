Henderson espera demostrar su nivel durante la pretemporada: "Tenemos que poner el listón alto"

Google Plus

Henderson en uno de los primeros partidos de pretemporada. | Foto: www.liverpoolfc.com

La pretemporada del Liverpool ya ha comenzado a todos los efectos y para todos los jugadores por igual. Uno de los que más peso debe recuperar en la plantilla es el capitán, Jordan Henderson, que estuvo ausente en la plantilla desde el mes de febrero.

Finalmente, tras mucho esperarle, Henderson ha regresado al trabajo de campo del Liverpool. En los dos primeros amistosos de la temporada, ante el Tranmere y Wigan, ha tenido su buena cantidad de minutos para demostrar que la lesión ha sido superada. Desde el 11 de febrero, en el encuentro frente al Tottenham, el centrocampista inglés no volvió a estar disponible para Klopp. El trabajo en Melwood, con los fisios y los preparadores físicos durante las vacaciones, ha dado sus frutos. Ahora, el jugador espera la llegada de la nueva fase de la pretemporada, donde el conjunto red se desplazará a Hong Kong para medirse a algunos equipos de la Premier.

Además de su recuperación, los intentos del Liverpool por hacerse con Naby Keita pueden favorecer que el capitán red pueda tener más días libres durante la temporada y así no forzar sus músculos hasta la lesión, como hiciera en la pasada campaña. Pese a todo, el centrocampista inglés quiere seguir probándose a sí mismo de cara a recuperar el nivel que demostró durante las jornadas que disputó en la Premier: “No es solo porque haya estado fuera. Es que tengo algo que probar. Creo que incluso si no hubiera estado lesionado, estaba volviendo a la pretemporada y en una nueva campaña debes probarte con la competición y si llegan jugadores. Siempre tienes que dar lo mejor para el equipo. Eso nos empuja a hacer cosas buenas”.

Respecto a lo que ocurrió con su lesión la pasada campaña, el capitán ha querido aclarar cuáles eran sus sensaciones: “Estaba devastado la temporada pasada. Me sentía bien, lo mejor que me he sentido para tener un golpe como el que fue en un momento tan importante para nosotros. Entonces solo tenía que seguir trabajando tan duro como pudiera”. La recuperación resultó tan rápida como se esperaba y eso afectó al trabajo de verano: “No pude conseguir volver antes, pero trabajé duro durante el verano para regresar bien. Hay mucha competición para cada puesto. Tenemos un grupo fantástico de jugadores que quieren una temporada mejor este año y trabajaremos lo mejor que podamos para impresionar al entrenador y estar en el equipo”.

Respecto a las llegadas de este mercado, el ‘14’ del Liverpool está bastante contento por la juventud y la capacidad de mejora: “Hemos fichado un par de jugadores y algunos han vuelto de lesión. Todos quieren mejorar y creo que tenemos un grupo joven. El año pasado nos pusimos en buena posición avanzando y esperemos que tengamos una temporada mejor”. Ese es uno de los objetivos que ha planteado el centrocampista para el próximo curso: mejorar los resultados obtenidos. “Tenemos que poner muy alto el listón con el equipo, los jugadores y el entrenador”, analizó Jordan Henderson, “queremos ganar cosas. Ese es el objetivo. Vamos a ir a cada partido queriendo ganar y en cada torneo”.