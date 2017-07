Jürgen Klopp: "Espero un montón de progreso de los jugadores"

Jürgen Klopp: "Sabemos dónde estuvieron las fallas en la última temporada" | Foto: liverpoolfc.com

En una Premier League que cuenta con el famoso duelo entre José Mourinho y 'Pep' Guardiola, con Antonio Conte en busca de defender el título conseguido en la última temporada, uno de los entrenadores que más en silencio trabaja para convertir a su equipo en uno competitivo, y a la altura de los jugadores con los que cuenta, es Jürgen Klopp.

El entrenador alemán llegó al Liverpool en 2015, luego de su exitoso paso por el Borussia Dortmund, habiendo llevado al conjunto a la élite del fútbol europeo. Por ahora, dirigiendo a los 'Reds', Klopp sólo pudo conseguir un subcampeonato en la Europa League como máximo logro.

Para mejorar esto, el alemán salió al mercado para adquirir refuerzos que puedan complementarse con los jugadores que ya se encuentran en el plantel. Consultado sobre esto, y la posibilidad de que lleguen más fichajes, Klopp reconoció que no hay "nada nuevo para decir sobre eso, no puedo aclarar nada. Es el mercado de transferencias, así que todo está abierto hasta el 31 de agosto. Es como un mercado, vas por cosas que a veces funcionan y otras no, es así como funciona, no es la culpa de nadie. Estoy relajado".

Uno de los puntos positivos para esta próxima temporada es que el Liverpool pudo mantener a sus figuras, como Philippe Coutinho, lo cual agradeció el alemán: "No sólo Philippe, pero es un buen tema para hablar porque, en la ventana de transferencias, si el mundo piensa en mejorar una plantilla es todo sobre traer nuevos jugadores, nadie opina que los jugadores pueden dar otro paso. Claro, nosotros usamos la ventana de transferencias porque tenemos la oportunidad, pero lo principal que pienso es cómo dar el siguiente paso con los jugadores que tuvimos el año pasado. Las buenas noticias son que no perdimos, ni perderemos, un jugador que queremos mantener esta temporada. Esas son buenas, muy buenas, las mejores noticias".

Liverpool estará enfrentando al Crystal Palace en el Premier League Asia Trophy, y también lo hará poco tiempo después, en la segunda jornada de la Premier League, algo sobre lo que opinó el entrenador: "Es la calidad más alta que puedes tener en esta parte de la pretemporada, pero no pensamos mucho en ellos. Jugaremos contra Crystal Palace en la segunda jornada de la Premier League, pero hay tres semanas y media entre ambos juegos, o algo así, por lo que no hay problema. Necesitamos estar concentrados, intentar ser tan buenos como es posible en este momento, usando las circunstancias y sacar lo mejor de ellas. Probablemente sea un partido muy intenso para ambos equipos".

De cara a lo que será una nueva temporada, Jürgen Klopp reconoció qué es lo que espera de sus dirigidos: "Espero un montón de progreso de los jugadores basado en la experiencia de los últimos años. El último año fue bueno como grupo. Ahora estoy mirando hacia esto, sabemos dónde estuvieron nuestros problemas, concedimos la clase de goles que no nos gusta conceder. Es todo acerca de la concentración y estar enfocados, las dos cosas, y perder un poco de ambas en el momento, como los segundos balones luego de jugadas de pizarra. Sé que no funciona así en el fútbol, pero si concedemos diez goles menos, lucirá completamente diferente para nosotros. Eso es lo primero en lo que pensamos, cómo podemos volvernos más fuertes como equipo".

Henderson y Sturridge

A su vez, Klopp dio grandes noticias sobre la condición física de Jordan Henderson y Daniel Sturridge. Sobre el primero, el entrenador reconoció que "está listo y necesita partidos, ritmo, que es lo que más ha perdido en los últimos meses. Ha sido un largo tiempo el que tuvimos que jugar sin él".

"Pudieron ver en los dos primeros partidos que puede correr y no tiene dolor, eso es muy bueno. Está logrando una mejor forma física, por lo que es una pretemporada muy importante para él. No es exactamente la misma forma o ritmo que tenía antes de lesionarse, pero así es con los jugadores. Es muy bueno que tengamos otras dos, tres, cuatro semanas antes de ir en serio, pero por ahora es importante que tenga la mayor cantidad posible de minutos, sin sobrecargarlo", reconoció Klopp.

En cuanto a Sturridge, Klopp dijo que "Daniel podría ser parte de la pretemporada completa, lo cual es muy importante para él. Está en la mejor condiciones desde que estoy aquí. Cuando llegué aquí en octubre de 2015, pensé que estaba lesionado. La última pretemporada fue después de un torneo (Eurocopa 2016) y un corto receso. Este año ha tenido un descanso apropiado y está en una buena forma física".