Joe Hart será el nuevo arquero 'hammer'

Foto: West Ham United

El West Ham United ha hecho oficial la llegada del cancerbero inglés Joe Hart que llega en calidad de cedido para la próxima temporada procedente del Manchester City. El coste de la cesión fue algo más de dos millones de libras. La pasada temporada, la disputó en las filas del Torino, también como cedido.

El portero titular de la Selección de Inglaterra no es santo de la devoción del actual técnico citzien, Josep Guardiola. El catalán no confió en él la pasada campaña y ésta, no ha sido diferente. El de Sampedor tiene una idea de fútbol en la cuál Joe Hart no es el prototipo de portero que ésta requiere. Su fútbol de toque, es completamente opuesto al del arquero de Shrewsbury puesto que para desarrollar la idea táctica de Pep, el guardameta debe ser quien de inicio a las jugadas, y el juego de pies de Hart no es para nada bueno. No le gusta tener el balón y mucho menos sabe que hacer cuándo lo tiene y es por ello que Guardiola eligió a Bravo antes que a él durante la pasada campaña y durante esta misma aún no iniciada.

En su última campaña probó suerte en la Serie A, cómo ya se ha mencionado con anterioridad, en el Torino. El jugador llegaba a Italia con el fin de recuperar la sensaciones perdidas en los últimos meses, fomentada en gran parte por la poca confianza en el meta de treinta años, mostrada por Pep. Joe, cumplió. Encajó una media de dos goles por partido, sin embargo; pese a recibir una cifra de goles algo elevada, fue uno de los principales baluartes del equipo y dio grandes actuaciones al conjunto del Stadio Comunale.

El jugador se siente muy contento de llegar al club londinense dado que podrá volver a disfrutar del fútbol cerca de los suyos y en uno de los clubes más importantes de Inglaterra.