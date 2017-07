Sergio Romero firma un nuevo contrato con el Manchester United

Sergio Romero durante los entrenamientos (Fotografía: Manchester United)

Sergio Romero originalmente firmó un contrato por tres años con opción a extenderlo por uno más, el portero argentino se quedará con los diablos rojos hasta el 30 de junio de 2021, fichó hace dos años y disputó 28 partidos. Además ganó seis títulos, dos en Holanda y cuatro en Inglaterra. Con la Albiceleste conquistó la Copa del Mundo Sub 20 Canadá 2007 y finalizó subcampeón mundial y sudamericano respectivamente. Cuando se le consultó al respecto se mostró muy ilusionado y apunta alto con el primer equipo en la nueva campaña: “Estoy encantado de haber renovado mi contrato en el mejor club del mundo, tenemos grandes porteros y todos nos aprendemos. Por supuesto que me siento, me siento muy orgulloso por los gratos momentos que vivimos en la temporada pasada y espero poder conquistar nuevas copas en la temporada 2017/18. Ganamos nuestros dos últimos amistosos ante Los Angeles Galaxy y Real Salt Lake, ambos deben servirnos como impulso para una temporada ardua y exigente. El entrenador me ha brindado mucha confianza y espero poder ayudar a concretar todos los objetivos deportivos trazados al equipo”.

José Mourinho se deshizo en elogios para el guardameta argentino y apunta afrontar nuevos gratos momentos con cinco competiciones en el horizonte: “Sergio es un gran portero y excelente profesional, tuvo una buena temporada con actuaciones sobresalientes sobre todo en la Liga Europea. Sergio merece que hayan mejorado su contrato y tendrá un rol muy importante en el Manchester United esta temporada”. Los diablos rojos afrontarán la International Champions Cup 2.017 y dos amistosos más para ponerse a tope con miras a su principal prioridad la Supercopa de la UEFA.

¿Manchester United podrá recuperar el prestigio perdido en el plano europeo? En este hermoso deporte todo es relativo, los diablos rojos afrontaron diferentes transiciones y tras haber clasificado a la Liga de Campeones de la UEFA apunta a concretar una campaña de ensueño. Mientras tanto disfrutemos al máximo el proceso de preparación.