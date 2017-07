Wenger: “La Premier League, para mí, es más importante que la Champions League”

Arsène Wenger en declaraciones para Arsenal Player | Fotografía: Arsenal

Finalizada la gira por Australia, en la que el Arsenal ganó sus dos encuentros, llega el momento de comprobar el verdadero estado de forma de un equipo que debutará en competición oficial en poco más de dos semanas. Como prueba, nada más y nada menos que el Bayern Münich, ese equipo que se ha convertido en la bestia negra de los Gunners en la UEFA Champions League en los últimos años. Eliminados por los bávaros en la última edición por un contundente 10-2, los de Londres a buen seguro querrán sellar parte de esa herida a pesar de tratarse de un amistoso. La International Champions Cup, convertida en el torneo por excelencia de la pretemporada, deja partidos atractivos de los que aún cuesta extraer si el beneficio es únicamente económico o si también deja algo de rédito físico, que es, por otro lado, lo que se busca en esta parte del año.

"Para que la liga china se convierta en una competición superior, también van a necesitar jugadores chinos de gran calidad"

Ya en China desde hace algunos días, los jugadores Gunners se han adaptado a la perfección a un entorno muy similar al que vivió Arsène Wenger antes de ser entrenador del Arsenal. El técnico alsaciano, que dirigió al Nagoya Grampus en 1995, pudo disfrutar del fútbol asiático de primera mano. Por este motivo, se ha convertido en una voz autorizada para valorar el momento actual por el que pasa el fútbol chino: “No puedo comparar la J-League japonesa con la liga china. Debo decir, honestamente, que no he visto muchos partidos de la liga china. Diría que es comparable a lo que se vio en Japón porque invirtieron una enorme cantidad de dinero para conseguir a grandes estrellas. Después de eso, para que la liga china se convierta en una competición superior, también van a necesitar jugadores chinos de gran calidad. Los japoneses trabajan de manera muy estructurada con el sistema juvenil. Han trabajado muy duro para copiar las academias de Europa y lo hicieron muy bien. Creo que ese es un buen ejemplo para China. Necesitas una élite buena, pero también una base. En este momento parecen tener una buena élite, pero no sé cómo está su base”.

Sobre la posibilidad de haber entrenado alguna vez en la liga china, Wenger responde con un rotundo no y argumenta su idea: “No, y no porque no me guste China, sino porque siempre estuve feliz donde trabajé. No he estado sin trabajo, por lo que no he considerado ir a otro lugar”. Finalizando con este tema, el técnico Gunner dio su visión sobre el posible fichaje de Paulinho por el FC Barcelona: “A Paulinho lo conocemos bien porque jugó en Inglaterra. Me sorprendió el interés, pero no lo sé. Debe estar bajo contrato y no sé si el club chino quiere venderle al Barcelona. No puedo decir nada”.

"Hemos jugado veinte años en la Champions, 17 años antes de que llegara Alexis Sánchez y tres con él"

Sí estuvo más expresivo en el tema que parece traer de cabeza a los directivos y aficionados del Arsenal, la continuidad de Alexis Sánchez. El chileno, aún de vacaciones tras la disputa de la Copa Confederaciones, parece dar una de cal y otra de arena a un equipo que, sin embargo, no cumple con su requisito, jugar la UEFA Champions League. En una entrevista en su Chile natal, el de Tocopilla dejó claro su deseo de ganar el máximo torneo continental, algo por lo que fue cuestionado un Arsène Wenger que, por otro lado, no le da demasiada importancia: “No doy demasiada importancia a las cosas que se traducen. Toda la entrevista, que la recibí, no decía que realmente solo quisiera jugar la UEFA Champions League”. Siguiendo con su explicación, el técnico apunta directamente “como objetivo principal la Premier League”, algo que considera “incluso más importante que la Champions”. “Incluso hemos dado descanso a jugadores en la fase de grupos para centrarnos en la Premier League, por lo que se ha convertido en algo de mayor importancia para nosotros. Por lo demás, hemos jugado veinte años en la Champions, 17 años antes de que llegara Alexis Sánchez y tres con él”.

Derivado de este tema ha surgido la pregunta de si el conjunto del Emirates Stadium tiene más posibilidades de ganar el torneo liguero al estar fuera de la máxima competición continental a nivel de clubes. Poniendo como ejemplo a Chelsea o Leicester, los dos últimos campeones de la Premier que, curiosamente, no disputaron competiciones europeas, Wenger tampoco cree que sea algo trascendental: “No, no creo. Tenemos un grupo de jugadores de primera calidad. Después de eso creo que si nos fijamos en los últimos años vemos que el Chelsea no ha jugado Europa y el Leicester tampoco, por lo que tenemos que centrarnos en la Premier League y prepararnos bien”. De esta forma finalizaba una rueda de prensa en la que Wenger también ha aprovechado para indicar que “es demasiado pronto para hacer cualquier valoración sobre Alexandre Lacazette”.