Leicester City ficha al portero Eldin Jakupovic

El Leicester City de Craig Shakespeare ha sumado una nueva cara a su plantilla, luego de que el guardameta polaco de 32 años firmara un acuerdo de tres años con los Foxes, procedente del descendido Hull City.

Jakupović, que ya había sido vinculado con los Foxes hace aproximadamente un mes, se convirtió en el cuarto fichaje de Leicester City durante este mercado de verano, después de las contrataciones de su ex compañero de Hull City, Harry Maguire, el mediocampista Vicente Iborra, de Sevilla, y Sam Hughes de Chester.

El experimentado portero fue, sin duda alguna, uno de los mejores jugadores de Hull City la temporada pasada y llega a los Foxes a ocupar el vacío dejado por Ron-Robert Zieler, quien cerró su regreso a Alemania tras fichar por Stuttgart.

BREAKING: #lcfc is delighted to confirm the signing of goalkeeper Eldin Jakupović! #WelcomeJakupović pic.twitter.com/CVe7SG8jkf