Previa Manchester United - Manchester City: un derbi veraniego

Pogba pasa el balón ante las miradas de Shaw, Sterling, Maffeo y Aleix en uno de los derbis de la última temporada. Foto: Zimbio

La pretemporada 2017-2018 arrancará, para el City, con un derbi de Manchester en Houston. Un año más, los dos equipos de Manchester participarán en la prestigiosa ICC, en su fase de EEUU, y se medirán entre ellos en la primera jornada. Los Red Devils vienen de ganar a Real Salt Lake y Los Ángeles Galaxy, pero el City de Guardiola no ha disputado aún ningún amistoso. Será bonito ver un derbi de tanto nivel en una competición diferente, aunque las rotaciones y los futbolistas no habituales marcarán el encuentro. Será el primer derbi de Manchester de la historia que se jugará fuera del Reino Unido. El último derbi terminó en empate a cero allá por abril.

Ander Herrera y Fernando en un derbi de la pasada temporada. Foto: Zimbio

Lukaku por Ibra y a por todas

El nuevo Manchester United de José Mourinho se parecerá bastante al del año pasado. Sin embargo, las incorporaciones de Lukaku y Lindelöf le darán un plus al club en el asalto a la Premier y a la Champions. Habrá que descontar, en principio, la baja de Zlatan Ibrahimovic que no ha renovado su vínculo con el equipo y no estará en la nueva temporada. Tampoco estará Rooney que ha vuelto a su club natal, el Everton, después de varias temporadas mediocres en el United.

Martial trata de driblar a un rival en el último amistoso del United. Foto: Zimbio

El Manchester United 2017-2018 ya ha arrancado. Ha sumado dos victorias en sendos partidos ante rivales de la MLS. La primera ante Los Angeles Galaxy por 2-5 con goles de Rashford, por partida doble, Fellaini, Martial y Mkhitaryan. El segundo triunfo, hace dos días, ante Real Salt Lake fue por 1-2 con goles de Mkhitaryan de nuevo y del flamante fichaje Lukaku. Mourinho utilizará el derbi para ir formando el equipo de cara a la Supercopa de Europa ante el Real Madrid, que se disputará el 8 de agosto en Skopje. Aún les quedarán cuatro amistosos más, uno de ellos ante el propio Madrid, antes de afrontar el primer partido oficial de la temporada.

Fichajes galácticos para apuntalar el equipo

Pep Guardiola vuelve a la carga. El técnico catalán está armando un auténtico equipazo para ir a por todos los títulos de una vez. Han reforzado las zonas más débiles del equipo la pasada campaña, la portería, los laterales, y la línea de creación. Bernardo Silva, Ederson, Walker y probablemente Danilo refuerzan al City completando un temible equipo. El primer paso para el asalto a todo será la ICC, donde se enfrentarán a equipos de mucho nivel para preparar el inicio de liga y Champions, que serán el 12 de agosto y el 12-13 de septiembre respectivamente.

Agüero conduce ante Lingard. Foto: Zimbio

Tras finalizar la liga con victoria apabullante ante el Watford a domicilio por 0-5 allá por el 21 de mayo, y comenzar los entrenamientos el pasado 10 de julio, el City afronta este torneo con ilusión por adaptar rápido a los nuevos y mejorar el estilo de juego para poder iniciar la liga frente al Brighton con garantías. Tendrá tres partidos amistosos más, por ahora, frente a Real Madrid, Tottenham y West Ham.

Convocatorias amplias

Al ser una gira de pretemporada, ambos equipos viajaron con amplias plantillas a los Estados Unidos. El Manchester United viajó con 28 jugadores. Son De Gea (p), Romero (p), Pereira (p), Darmian, Fosu Mensah, Valencia, Bailly, Blind, Jones, Lindelof, Rojo, Smalling, Tuanzebe, Mitchell, Shaw, Carrick, Fellaini, Herrera, McTominay, Pogba, Lingard, Mata, Pereira, Young, Martial, Rashford, Mkhitaryan y Lukaku. En cambio, el Manchester City contará con varios jugadores del filial como del equipo sub-18 para suplir las ausencias de Bravo, por ejemplo. Los nuevos fichajes también estarán disponibles.