Kieran Trippier firma un nuevo contrato con el Tottenham

Kieran Trippier firmando su nuevo contrato (Fotografía: Tottenham Hotspur)

Kieran Trippier originalmente firmó un contrato por cinco años en junio del 2015, el lateral derecho de los “Spurs” se quedará hasta el 30 de junio de 2022, disputó 41 partidos en el primer equipo proveniente del Burnley y tuvo un desempeño memorable en la temporada pasada. Mauricio Pochettino se deshizo en elogios e insistió que será el sucesor de Kyle Walker quien fichó por el Manchester City. Cuando se le consultó al respecto, se mostró muy ilusionado y apunta alto en la presente temporada: “Estoy encantado de haber firmado un nuevo contrato, es un gran logro para mí y anhelo conquistar títulos en esta nueva campaña.

Aprendí mucho en la Liga Europea y la Liga de Campeones, con jugadores de primer nivel y un gran entrenador. He progresado muchísimo desde que llegué a este gran club, quiero agradecerles a mis compañeros y al entrenador por haberme respaldado incondicionalmente”. Además formó parte de las selecciones juveniles y debutó con los tres leones en el amistoso ante Francia en Saint Denis.

Kieran Trippier (Foto: Tottenham Hotspur)

El talentoso defensor inglés reveló que Mauricio Pochettino siempre le exige en los entrenamientos y mantiene retos pendientes que lo motivan mucho con cuatro competiciones en el horizonte: “El entrenador siempre me exige en cada entrenamiento, me ha ayudado a mejorar notablemente como lateral derecho, siempre confié en mis capacidades y anhelaba jugar en la élite, la temporada pasada fue fantástica y espero poder concretar otra campaña de ensueño, desde que llegué he disfrutado al máximo mi estadía, cada temporada es un reto diferente y esta no será la excepción. En la última Premier League finalizamos segundos y debemos tomar como impulso esa experiencia para seguir creciendo con nuevas certezas. Recuerdo con mucha nostalgia el último partido ante Hull City y estoy muy ansioso por volver a jugar”.

Tottenham Hotspur afrontará la International Champions Cup 2.017 y un amistoso, París Saint Germain, AS Roma, Manchester City y Juventus serán sus respectivos rivales para llegar a tope a la jornada inaugural ante Newcastle United a domicilio el domingo 13 de agosto. Mientras tanto disfrutemos al máximo la etapa de preparación de un gigante que apunta a consolidarse como el nuevo outsider.