Zouma se va cedido al Stoke City

Google Plus

Foto: Stoke City

El efecto dominó siempre se hace presente en los mercados de pases del fútbol europeo, aunque es más visiblemente notorio en la edición veraniega. Hace días el Chelsea anunció el fichaje del central alemán Antonio Rüdiger, y ahora es otro zaguero "blue" el que sale del equipo. Kurt Zouma, de 22 años, se marcha cedido al Stoke City, también de la Premier, luego de no haber entrado en los planes de Conte, incluso desde la temporada pasada, en la que además se vio afectado varios meses por una fuerte lesión.

Asimismo, en la operación Zouma también aprovechó de concretar la renovación de su contrato con el club londinense al menos por las próximas seis temporadas (hasta 2023), con lo cual deja claras a la vez sus intenciones de permanecer en el Chelsea en su futuro próximo.

Ahora el francés aterrizará en el Bet365 Stadium para ponerse a las órdenes de Mark Hughes, quien ya expresó sus sensaciones con la llegada del central campeón de la Premier: "Kurt es sin duda uno de los defensores más talentosos de la liga, así que naturalmente su llegada mejorará nuestro equipo para la próxima campaña. Hemos dado prioridad a fortalecer con mayor profundidad las posiciones defensivas este verano", indicó el inglés.

Del mismo modo, Zouma no tardó en dar a conocer sus expectativas para con el nuevo equipo: "Estoy absolutamente encantado de estar aquí finalmente, he estado esperando toda la semana para que esto suceda. Desde la primera vez que hablé con el Club, sabía que Stoke City sería el mejor lugar para que viniera y creciera como jugador", comentó. "Es el movimiento correcto para mí y no puedo esperar a que comience la próxima temporada", añadió luego.

El central francés tiene un registro de 71 partidos disputados con el Chelsea desde que llegó al club en julio de 2014, pero en la última temporada no gozó de muchos minutos por una fuerte lesión y la poca consideración de Conte. De esta forma Zouma define su futuro en la temporada previa al mundial de Rusia, con la meta de sumar todos los minutos posibles para llegar en forma a la fase final de la campaña y entrar en la lista de Didier Deschamps.