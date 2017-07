Pep Guardiola insiste en que el derbi de Manchester le dejó nuevas certezas

Google Plus

Pep Guardiola durante el encuentro ante los diablos rojos en los Estados Unidos (Fotografía: Manchester City)

Manchester City perdió 2-0 ante Manchester United en Houston, Romelu Lukaku y Marcus Rashford fueron los autores del triunfo del acérrimo rival. Pep Guardiola insistió que le gustaron algunos pasajes del derbi e insistió que la derrota les servirá a sus dirigidos para que comprendan mejor su esquema en la presente temporada. Cuando se le preguntó con respecto a las sensaciones que le dejó el partido fue directo: “Ederson y Kyle tuvieron actuaciones sobresalientes, ambos son jugadores de primer nivel y nos ayudarán muchísimo en esta nueva campaña. Por supuesto que nos encantaría fichar nuevos jugadores con mucha anticipación, tenemos 11 meses por delante y el mercado es muy complicado. Siempre queremos mejorar y este año no será la excepción. Fernandinho es un gran profesional, cumple en cualquier posición que le pidan y no es fácil encontrar este tipo de jugadores. No es su posición habitual, hizo un trabajo destacable y estoy muy contento con el grupo. Necesitamos dos o tres defensores para reforzarnos, tarde o temprano llegarán”.

Los ciudadanos anhelan seguir creciendo con nuevas certezas, con miras a sus tres próximos partidos ante Real Madrid, Tottenham Hotspur y West Ham United respectivamente. Pep Guardiola aprovechará la gira en la que apostará por una combinación entre juventud y experiencia: “Muchos jugadores han debutado en diferentes posiciones, Patrick Roberts, Phil Foden y Tosin Adarabioyo están adaptándose a las exigencias del primer equipo. El derbi nos dejó algunas sensaciones positivas y estoy muy ilusionado con eso”. También agradeció a los fanáticos por el apoyo incondicional que recibieron durante el primer derbi de Manchester en el extranjero: “Quedé impresionado con las instalaciones en Houston, fue increíble escuchar a una multitud de personas alentándonos incondicionalmente y eso tendrá una repercusión positiva en el equipo. Les agradezco infinitamente que siempre nos alienten en cada gira”.