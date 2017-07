Fraser Forster firma un nuevo contrato con el Southampton

Fraser Forster durante la llegada al Estadio de Riverside (Fotografía: Getty Images Europe9

Fraser Forster originalmente firmó un contrato por cuatro temporadas, el experimentado portero inglés se quedará con los santos hasta el 30 de junio de 2021 con opción de extenderlo por uno más, atajó 103 partidos y fue determinante para el subcampeonato en la Copa de la Liga 2016/17. Les Reed, el vicepresidente del Southampton se deshizo en elogios para el veterano guardameta y le deseó lo mejor en esta nueva temporada: “Estamos muy contentos tras haber fortalecido nuestro compromiso con Fraser, fue determinante en la campaña pasada y esperamos que nos vuelva a ayudar con los nuevos objetivos deportivos. Él se ha consolidado como uno de los líderes del primer equipo, todavía tiene muchos retos pendientes con nosotros y lo respaldamos incondicionalmente. Fraser está en el lugar ideal para que siga creciendo con nuevas certezas, junto con Dave Watson habrá una sana competencia en esa posición a largo plazo”. Además con la selección inglesa debutó en un amistoso ante Chile el 15 de noviembre de 2013 en Londres y su última aparición se produjo ante Australia el 27 de mayo de 2016 en Sunderland.

Fraser Forster (Foto: Getty Images)

El veterano jugador de los tres leones y figura emblemática bajo los tres palos de los santos se siente muy motivado en la presente temporada. Cuando se le consultó al respecto fue directo y apunta alto con tres competiciones en el horizonte: “Estoy encantado, he disfrutado al máximo mi estadía y ampliar mi contrato es lo más sensato. Southampton es un club fantástico, no dude mucho cuando me ofrecieron renovar porque quiero quedarme muchos años más, los dirigentes son muy ambiciosos y eso me convenció”.

¿Southampton podrá consolidarse como el nuevo outsider? los santos empezarán una nueva etapa bajo las órdenes de Mauricio Pellegrino, en este hermoso deporte todo es relativo y la experiencia del subcampeonato en la Copa de Liga deberá servirles como impulso para motivarse en nueva temporada exigente. Southampton sostendrá tres amistosos, Saint Étienne, Augsburgo y Sevilla serán sus respectivos rivales. La principal prioridad será llegar a tope para la jornada inaugural de la máxima categoría del fútbol inglés ante Swansea City el sábado 12 de agosto.