Previa FC Barcelona - Manchester United: dos viejos conocidos

El último partido fue 3-1 para el Manchester United | Foto: www.manutd.com

Seis años. 2251 días. El FC Barcelona de ‘Pep’ Guardiola comenzaba a forjar su inmensa leyenda en Europa, mientras que el Manchester United llegaba a su última final de UEFA Champions League, de la mano de Sir Alex Ferguson. El 28 de mayo de 2011 se enfrentaban ‘Culés’ y ‘Red Devils’ en el Wembley Stadium de Londres, escenario de vital importancia para el conjunto catalán, ya que allí se coronó campeón europeo por primera vez, mientras que en ese mismo lugar volvía a levantar el trofeo por cuarta vez.

Messi fue el héroe de la última final de Champions League entre ambos | Foto: uefa.com

Solo un puñado de futbolistas de aquel equipo continúa en el Barcelona, como Gerard Piqué, Andrés Iniesta, Javier Mascherano o Sergio Busquets, además de Lionel Messi, héroe de aquella tarde. En el Manchester United, de aquella mítica plantilla comandada por Ferguson, el único sobreviviente es Michael Carrick, actual capitán del conjunto inglés. Muchos se retiraron, como Edwin Van der Sar, quien jugó el último partido de su carrera en esa final, Paul Scholes, o Rio Ferdinand, mientras que otros emigraron, como es el caso de Wayne Rooney.

Un partido con tanto contenido simbólico se vuelve a repetir, pero en un encuentro amistoso, como ha ocurrido en varias oportunidades. Ya en el mismo 2011 había tenido su revancha el Manchester United, durante el verano, con una victoria 2-1, y dos años atrás volvieron a encontrarse bajo el mismo marco que se enfrentarán este miércoles, una International Champions Cup.

Con muchas ilusiones... y lesiones

Manchester United se ha quedado la victoria en los cuatro partidos que ha disputado hasta el momento en su pretemporada, con triunfos ante Real Salt Lake, Los Angeles Galaxy, Manchester City y Real Madrid. Tal vez el partido más rescatable para José Mourinho ha de ser el que su escuadra jugó frente a los ‘Citizen’, en el cual borraron de la cancha al equipo de Guardiola, y lo vencieron en sólo una ráfaga.

El entrenador portugués tendrá un duelo personal contra su máximo rival durante su etapa en el Real Madrid, ya sin el conocido duelo de estilos entre él y ‘Pep’. Para este partido, Mourinho no podrá contar con varios futbolistas que han sufrido lesiones, entre ellos Ashley Young, la más reciente, quien sufrió una distensión en los isquiotibiales, mientras que Juan Mata y Luke Shaw se recuperan de lesiones en sus tobillos.

En busca del 'método Valverde'

Comenzó una nueva era en el FC Barcelona con Ernesto Valverde al mando, luego de la ida de Luis Enrique. Los culés vienen de vencer a la Juventus por 2-1 con una actuación excepcional de Neymar, quien ha sido el protagonista de esta semana en el mercado de fichajes luego de que se diera por hecha su salida del Barcelona, algo que Gerard Piqué quiso desmentir en Twitter, provocando una serie de críticas al defensor, y acusándolo de querer ejercer el control sobre el club.

Sin lesiones significativas en su plantilla, Valverde dispondrá de lo mejor en su plantilla para utilizarlo de la forma que desee, ya sea con el equipo titular desde el inicio, como está perfilado, o con un combinado de titulares y suplentes.

Viejos conocidos

José Mourinho volverá a enfrentarse al equipo que le supo traer más de un dolor de cabeza durante su estadía en el Real Madrid, con partidos electrizantes que muchas veces terminaron en escándalo. La rivalidad será otra en el banquillo del Manchester United, donde Mou ha mostrado una faceta mucho más seria y tranquila que la que tuvo en el equipo merengue.

El último capítulo entre ambos clubes fue victoria para el Manchester United por un contundente marcador de 3-1, con goles de Wayne Rooney, Jesse Lingard y Adnan Januzaj, mientras que Rafinha había descontado para el Barcelona. Esta nueva edición de la copa amistosa los enfrentará en el FedEx Field de Houston, sin vista de ser un partido más para ninguna de las dos instituciones.

“Encontré un club fantástico, pero que no estaba listo para ganar”

Durante un diálogo con la BBC, José Mourinho dio sus sensaciones sobre lo que fue el primer año de su estadía en el Manchester United, y lo que encontró cuando llegó: “Me gustaría que el próximo manager encuentre un club mucho mejor, con un equipo mejor. Yo encontré un club fantástico, con una gran historia, pero que no estaba listo para ganar”.

José Mourinho reconoció que quiere dejar un club mejor del que encontró | Foto: manutd.com

Aun así, Mourinho ganó tres títulos en la última temporada, con una EFL Cup, Community Shield y Europa League. Consultado sobre el gasto del club en un delantero como Romelu Lukaku, para reemplazar a Zlatan Ibrahimovic, quien había llegado a coste cero, el portugués reconoció que “esta temporada gastamos mucho dinero en un delantero, pero si no lo hacemos no tendríamos delantero. Es obvio que hoy en día se gasta mucho dinero por esta clase de jugadores, pero la próxima temporada no tendremos que hacerlo”.

Por su parte, Valverde ha tenido una semana de lo más agitada con los rumores de la partida de Neymar, a quien el propio entrenador le ha cerrado las puertas, dispuesto a rodearlo con jugadores de la absoluta confianza del jugador brasileño, como Paulinho o Philipe Coutinho. “Sabemos la incidencia que tiene en el equipo y lo queremos con nosotros”, reconoció Ernesto Valverde.

Posibles alineaciones