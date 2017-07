Darren Randolph ficha por el Middlesbrough

Google Plus

Darren Randolph es nuevo portero del Middlesbrough | Foto: mfc.co.uk

West Ham se está preparando para la nueva temporada con varios fichajes de renombre, como Javier Hernández, Marko Arnautovic, y Joe Hart. La llegada de este último, guardameta de nivel internacional que seguramente se adueñe de la portería del equipo, le cerró las puertas a Darren Randolph.

El irlandés de 30 años de edad llegó al West Ham en 2015, proveniente del Birmingham, y solo pudo completar 42 partidos en esas dos temporadas que estuvo en el equipo. Con el arribo de Hart, sus posibilidades descendieron drásticamente, por lo que buscó nuevos horizontes en busca de mayor continuidad.

Y ese lugar parece ser Riverside Stadium, hogar del Middlesbrough, equipo que descendió recientemente al Championship y que busca regresar rápidamente a la Premier League. Ya sin Víctor Valdés, quien fuera el portero titular, ni Brad Guzan, el ‘Boro’ debió salir al mercado para buscar un arquero con experiencia que sea capaz de defender su valla en este objetivo retorno.

Durante su estadia en el West Ham, Randolph dijo presente en algunos encuentros por FA Cup, y fue recambio en la Premier League. El amistoso ante Fulham, en Austria, fue el último de sus 42 partidos en el club, con 22 apariciones en la última temporada de liga.

Con un valor de £5 millones, Darren Randolph completó su transferencia al Middlesbrough, y Slaven Bilic reconoció que le “gustaría agradecer a Darren por su servicio al club en los últimos dos años. Ha sido un fantástico profesional y, como jugador y como persona, tiene el respeto de todo en West Ham”.

“Darren es un excelente guardameta, y no quería que se vaya. De cualquier manera, no puedo garantizarle continuidad en el primer equipo y, con la posibilidad de jugar el Mundial con Irlanda, él quiso aprovechar la oferta de Middlesbrough”, aclaró Bilic, a la vez que añadió: “Pensamos que no sería correcto negarle la oportunidad de establecerse como N°1 jugando todas las semanas en el Championship, pero lamento verlo irse y le deseo todo lo mejor en su futuro”.