Marko Arnautovic apunta alto con el West Ham

Marko Arnautovic durante su primera entrevista como flamante refuerzo (Fotografía: West Ham United)

Marko Arnautovic fue presentado como el flamante refuerzo del West Ham United para la presente temporada. El delantero austriaco se mostró muy motivado en esta nueva etapa y apunta alto con el primer equipo. Cuando se le consultó al respecto fue directo e insistió que necesitará tiempo para adaptarse a las nuevas exigencias: “El entrenador influyó en mi decisión, West Ham es un gran club para mí, puedo mejorar muchísimo y quiero ayudar al equipo a ganar nuevos títulos. No lo pensé mucho y acepté la oferta porque anhelo dar el salto cualitativo en la presente temporada. También lo he analizado con mi familia, todos estaban encantados que se concrete el acuerdo con esta gran institución. Tenemos jugadores de primer nivel, las incorporaciones de Javier Hernández, Joe Hart y Pablo Zabaleta nos darán más jerarquía. Queremos concretar una temporada de ensueño y espero poder ayudar a mis compañeros. Haré todo lo que esté a mi alcance para ganarme el cariño y respaldo de los fanáticos”, aseguró.

West Ham, uno de los equipos que mejor se está reforzando

A falta de tres semanas de la jornada inaugural en el Estadio Olímpico de Londres, el experimentado jugador austriaco tiene grandes expectativas con los “Hammers” y afrontará tres competiciones en la nueva campaña: “Lo primero es que me siento muy feliz y motivado, desde que me uní a la pretemporada en Alemania. Nuestro principal objetivo será destacar en todas la competiciones que tendremos en el horizonte, aprovecharé lo entrenamientos para llegar a tope a la Premier League. Estuvo en muchos estadios, cuando vi las instalaciones del club me quedé sorprendido y jugar cada fin de semana frente a cincuenta y siete mil espectadores es increíble”, afirmó el delantero.

¿West Ham podrá consolidarse como el nuevo outsider? en este hermoso deporte todo es relativo, los “Hammers” deberán aprender de las lecciones que les dejó la temporada pasada para que continúen creciendo con nuevas certezas a largo plazo. Mientras tanto disfrutemos al máximo de sus próximos tres amistosos ante Werder Bremen, Altona 93 y Manchester City respectivamente.