Conte: "Si tuviera que comprar un delantero, iría por Harry Kane"

Chelsea ha gastado 70 millones de libras en Álvaro Morata y no planea en salir al mercado por otro centro delantero. Sin embargo, Antonio Conte no escondió su admiración por Harry Kane y reveló que si pudiera comprar a cualquier delantero en el mundo, iría por el delantero de Tottenham.

A pesar de que el actual campeón de la Premier League no hará una oferta por Kane este verano, Conte afirmó que admira el talento del delantero inglés que creció de la mano de Mauricio Pochettino, transformándose en un talismán para los Spurs y en el máximo goleador de la liga inglesa.

"Para mí, Kane, ahora, es uno de los mejores delanteros del mundo. Si tuviera que comprar un delantero, iría por Kane. Es un delantero completo. Es fuerte físicamente, con la pelota y sin la pelota, lucha y es fuerte en el aire", aseguró Conte.

"Es un jugador completo. Si vas a comprar Kane ahora, sería por lo menos por £100 millones. Para mí, si veo este precio por un delantero, estoy seguro de que es un gran delantero. Dele Alli es otro jugador de primer nivel", añadió el entrenador italiano.

Conte también confirmó que Chelsea trató de firmar a Kyle Walker antes de que el lateral derecho fichara para el Manchester City en un acuerdo por 54 millones de libras.

"Todo jugador es caro. Vas a comprar un lateral derecho, un lateral izquierdo o un defensor central y es caro. Si quieres a Kyle Walker, sabes que es caro. Intentamos comprar a Walker. Es muy difícil para los equipos que necesitan mejorar sus escuadras", aseguró Conte.

Además, Conte elogió el progreso de Tottenham, pero enfatizó que era más fácil para ellos desarrollar jóvenes talentos debido a su poca presión de cara a conseguir títulos: "Tottenham es un club muy bueno. Pochettino es un muy buen manager y la temporada pasada no ganaron, pero construyeron algo importante.

"Conoce al club y a los jugadores, pero pueden trabajar sin mucha presión. Esta es la realidad. Si los Spurs no llegan a la Champions League no hay problemas, en Chelsea no", sentenció el entrenador de Chelsea.