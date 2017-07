Koeman: 'No estamos aún al 100%'.

Google Plus

Foto: Everton FC

El Everton FC disputó ayer la ida de la tercera ronda de la previa de la Europa League frente al Ružomberok eslovaco. El conjunto de Liverpool venció por 1-0 al tercer clasificado de Eslovaquia en un partido en el cuál los ingleses dominaron de cabo a rabo. Pese a ello, los toffees tuvieron la pólvora mojada y tan sólo pudieron transformar uno de los trece tiros que lanzaron sobre el arco rival.

"Creo que hicimos todo por lograr la victoria. Presionamos bien y tuvimos buena posesión del balón. Tal vez necesitamos crear más oportunidades claras de gol pero marcamos un buen tanto y mantuvimos la portería a cero, así que hubo muchos aspectos positivos ". De ésta manera valoró el técnico neerlandés el aspecto táctico del partido, el cuál le dejó un sabor de boca agridulce pues considera que merecieron más que una simple victoria por la mínima.

Ronald Koeman pidió paciencia a todo el mundo, tanto a aficionados como a periodistas. La leyenda holandesa afirmó que en menos de un mes estarían al 100% pero que no puden juzgar aún al equipo puesto que están aún preparando la temporada. Pese a no estar al máximo nivel todavía, confía plenamente en pasar de ronda y poder meterse en la Fase de Grupos de la UEFA Europa League 2017/18.

El ex técnico del Valencia CF y Southampton, entre otros, valoró también el trabajo de Rooney, Klassen, Keane y Sandro, nuevos fichajes del combinado de Goodison Park. Los tres primeros fueron alineados en el once inicial y tuvieron un papel destacado, no obstante; para Koeman el fichaje más destacado en el día de ayer, fue el español Sandro, que apenas disputó media hora de partido. Con su entrada liberó a Wayne Rooney para que pudiera jugar desde el lado derecho y dio frescura al equipo.