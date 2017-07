Klopp quiere mejorar la defensa

Google Plus

Jürgen Klopp con Henderson a su derecha | Foto: Getty Images

Jürgen Klopp está decidido en que hay que mejorar la defensa dell Liverpool además añadió, "haremos enloquecer a los equipos con las cualidades que tenemos". El alemán quiere una defensa lo más férrea posible y un ataque que sea muy peligroso. Los 'reds' concedieron goles en 42 ocasiones la pasada temporada, cuatro más que sus seis rivales en la parte alta de la tabla.

Klopp espera una mayor disciplina en defensa en su Liverpool para mejorar en esta temporada que viene. El ataque de los de Merseyside ha producido 78 goles en la liga pero conceder esos 42 goles, les hizo distanciarse del líder y acabar cuartos en la pasada campaña

"Hay distintas situaciones en las que debemos defender mejor y pensar que nosotros podemos volver locos a los otros equipos con el potencial que tenemos", declaró Klopp en la web del club. "Con la calidad y talento que tienen estos chicos, inmediatamente se nos abren muchas opciones en el ataque, pero estar bien organizados es el principal objetivo".

"Si no lo hacemos, no tendremos oportunidad, así nos sentimos la pasada temporada, puedes tener un 80 por ciento de la posesión del balón durante el partido, pero al fin y al cabo si ellos tienen la opción de anotar un gol y te ganan 1-0, lo de antes no sirve de nada".

Klopp también se mostró decepcionado con el equipo en conjunto cuando se trataba defender y ha instado a sus jugadores para cambiar las cosas durante sus partidos y entrenamientos de pretemporada.

"No quiero empezar la temporada y que nos vuelva a pasar lo mismo que la pasada campaña. Nos despistamos mucho en segundas jugadas, saques de banda y jugadas a así", dijo el entrenador alemán.

"Estamos todos hartos de hablar de ello. Defendemos bien pero en estos momentos tenemos que llegar absolutamente al mejor nivel en la zaga, que es el principal objetivo", concluyó Klopp. El Liverpool comenzará la campaña en la liga el día 12 de agosto que será cuando viaje para jugar como visitante ante el Watford.