Everton dio el primer paso en su sueño europeo

Everton llegaba invicto al primer encuentro europeo oficial de la nueva campaña en Goodison Park, los dirigidos por Ronald Koeman anhela seguir creciendo con nuevas certezas. Mientras el modesto conjunto eslovaco, Ruzomberok, apuntaba a dar un batacazo histórico en territorio inglés. Ambos encaraban la tercera ronda de clasificación con altas expectativas.

Mucha intensidad y poca contundencia

El encuentro inició con algunas dudas por parte de los “Toffees”, Wayne Rooney cometió una falta rápida. Mientras que el conjunto eslovaco apostó por un estilo más ordenado y anhela concretar un batacazo histórico en Inglaterra.

A los 9 minutos, Idrissa Gueye remató de media distancia y estuvo cerca de anotar el primero. Everton apuntaba afianzarse con nuevas certezas en su sueño por disputar la Liga Europea de la UEFA. Los eslovacos no quedaron relegados, en algunos contragolpes dejaron expuestos a los defensores locales.

La tónica del encuentro no cambió, ambos no se dieron tregua y se disputaba con mucha intensidad en ambas áreas. Wayne Rooney se perfiló y no tuvo la contundencia para definir en el arco rival. El experimentado delantero de los “Toffees” tuvo dos ocasiones, Davy Klaassen desaprovechó una mano a mano, Everton jugaba mejor y estaba muy impreciso en definición.

Los dirigidos por Ronald Koeman elaboraban circuitos de juego, el marcador parcial no reflejaba la abismal diferencia entre ambos conjuntos. Idrissa Gueye remató otra vez a puerta y tampoco pudo batir el arco eslovaco.

Ruzomberok intentó complicarle el panorama de alguna forma al Everton, por momentos mostró un poco rebeldía. El conjunto inglés sometió a placer a los eslovacos, la desesperación por ponerse en ventaja les jugó en contra.

Fue un primer tiempo muy reñido, alguno de los dos deberá corregir pequeños detalles para poder dar un paso crucial en la eliminatoria. Ronald Koeman se quedó un poco pensativo, sus jugadores dieron todo y no estuvieron certeros.

Un error puntual influyó en el resultado final

En el complemento, Everton ingresó con mayor determinación y apostó por su poderío ofensivo. Los “Toffees” tomaron mayor protagonismo en comparación con el primer tiempo, se asociaron y presionaron con un pressing muy intenso.

A los 52 minutos, Davy Klaassen tuvo una tercera ocasión a través de un cabezazo y tampoco pudo abrir el marcador. El conjunto inglés avisaba y el primero estaba al caer. Los eslovacos arriesgaron un poco más de la cuenta y llegaron dos veces con peligro al área local. Michael Keane cometió una falta al borde del área y por poco dejó expuestos a sus compañeros.

Ruzomberok buscaba sorprender a los dueños de casa, apenas tuvo algunos chispazos de buen fútbol. Everton se siento un poco presionado y mantuvo su estrategia. Ronald Koeman en algunos momentos pensó que el empate era definitivo.

En el momento más inesperado, Leighton Baines rompió la igualdad y desató la algarabía. Los “Toffees” tuvieron su premio tras haber insistido desde el arranque del tramo final.

El conjunto inglés asimiló el empujón anímico e intentó ampliar la diferencia. Sandro Ramírez, Davy Klaassen y Wayne Rooney fueron los jugadores más participativos. Ronald Koeman recuperó la calma, sus dirigidos daban un paso importantísimo en la eliminatoria. Los aficionados estaban muy ilusionados puesto con equipo de lujo.

Milos Lacny remató y estuvo cerca de darle un dolor de cabeza al Everton, los eslovacos desaprovecharon otra clarísima ocasión. El conjunto inglés adelantó sus líneas, la diferencia fue muy ajustado y su máxima figura tuvo un regreso de ensueño.

Everton superó algunos contratiempos, extendió su invicto y dentro una semana se volverán a enfrentar en Eslovaquia. Fue una noche complicada, los dirigidos por Ronald Koeman dieron el primer paso, el jueves 3 de agosto deberán completar su objetivo a domicilio. Tras la tercera ronda de clasificación, los “Toffees” afrontarán su último amistoso ante el Sevilla para llegar a tope a la jornada inaugural de la Premier League 2017/18.