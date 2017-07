Álvaro Morata anhela concretar una temporada de ensueño con el Chelsea

Álvaro Morata durante el encuentro ante Bayern Múnich en Singapur (Fotografía: Getty Images Asia)

Álvaro Morata fue presentado como la flamante incorporación del Chelsea tras haber ganado cuatro títulos con el Real Madrid en la temporada pasada. El habilidoso delantero español se siente muy motivado con los nuevos desafíos y cuando se le consultó con respecto a sus expectativos con los “Blues” fue directo: “Estoy muy emocionado, desde que llegué aquí muchos fanáticos me han pedido que les firme autógrafos, es mi primera gira como jugador del Chelsea y me siento muy ilusionado por las muestras de respaldo que me han brindado. En el 2014 estaba lesionado, no viajé con la Juventus y espero poder sumar algunos minutos en esta pretemporada”.

Álvaro Morata (Foto: Getty Images)

El nuevo delantero del conjunto inglés insistió que necesitará tiempo para adaptarse con cinco competiciones en el horizonte y habló sobre diferentes temas relacionados con su carrera profesional: “Antonio Conte quería contar conmigo en el pasado, estoy muy feliz por volver a trabajar juntos, quiero ganar nuevos títulos con el Chelsea.

En el 2014 fue un poco decepcionante cuando él se fue a la selección de Italia, durante mi estadía en la Juventus tuve gratos recuerdos y ahora tengo la magnífica oportunidad de coincidir otra vez con un entrenador de primer nivel. Conozco su filosofía de trabajo y eso influyó en mi decisión.

Es la situación idónea, me mudé a la Premier League porque la oferta del Chelsea encajaba perfectamente con mis objetivos deportivos, ahora tengo que ponerme a tope para estar a la par con mis compañeros, hay muy buenos jugadores y creo que este año podemos concretar una temporada de ensueño. Fue difícil salir del Real Madrid, estamos al mismo nivel que otros gigantes europeos y podemos ganarles”. Además le deseó una pronta recuperación a su compatriota Pedro.

Chelsea tuvo un balance con muchos contrastes tras tres amistosos disputados en su gira asiática, goleó categóricamente por 3-0 al Arsenal en Pekín y perdió 3-2 ante Bayern Múnich en Singapur. Los “Blues” sostendrán hoy su último encuentro ante el Inter de Milán en la misma ciudad y la principal prioridad será llegar a tope para la Community Shield 2.017 el domingo 6 de agosto en el Estadio de Wembley, Londres. Mientras tanto disfrutemos al máximo de otro choque entre gigantes europeos.