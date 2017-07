Gary Cahill apunta alto como nuevo capitán del Chelsea

Google Plus

Gary Cahill durante el encuentro ante Inter de Milán en Singapur (Fotografía: Getty Images Asia)

Gary Cahill fue ratificado el nuevo capitán del Chelsea en la nueva campaña, además alternará el brazalete con César Azpilicueta. El experimentado jugador inglés se siente muy motivado, aseguró que será un gran honor guiar desde su experiencia a un club tan prestigioso como los “Blues” y cuando se le preguntó al respecto se mostró emocionado: “Me siento muy orgulloso, será un gran honor porque llega en el mejor momento de mi carrera, tuve algunos gratos momentos y este es inolvidable. Ser el capitán de un club tan prestigioso como el Chelsea es un gran logro personal. Es emocionante, estaba muy ansioso que llegara, tuve el brazalete durante algunos partidos en la temporada pasada, John Terry siempre fue el capitán y será recordado con mucho cariño por todos porque aportó mucho desde su experiencia. Espero poder estar a la altura en este nuevo proceso”.

Gary Cahill (Foto: Getty Images)

El nuevo capitán del conjunto inglés insistió que sintió una gran satisfacción cuando Antonio Conte se le contó personalmente. Además espera que los fanáticos del Chelsea los sigan respaldando incondicionalmente con cinco competiciones en el horizonte. Los “Blues” tuvieron algunos contrastes en su gira asiática y deberán corregir pequeños detalles con miras a la Community Shield 2.017 que se jugará el domingo 6 de agosto en el Estadio de Wembley, Londres : “Tengo una muy buen relación con Azpilicueta y eso es muy importante. Él es un jugador de primer nivel, su profesionalismo y carácter inspiran, ambas son características natas de un verdadero líder. No fue una sorpresa para mí compartir el brazalete con César, tenemos mucho potencial en el vestuario y esta temporada queremos seguir haciendo historia, todos los jóvenes han crecido notablemente y este gran club tiene un buena academia formativa”.

Finalizó con broche de oro aclarando qué significa ser el nuevo capitán y sus expectativas para la Liga de Campeones de la UEFA 2.017/18: “Siempre estuve cerca de ese rol, los jugadores más experimentados siempre tienen el privilegio de guiar a sus compañeros desde su experiencia y el mejor ejemplo es John Terry. Aprendí mucho de él durante su estadía en el Chelsea, ahora debemos enfocarnos en concretar otra temporada de ensueño. En cada club que he jugado, hubo jugadores talentosos y capitanes que dejaron huella, esta no será la excepción. La Champions es nuestra principal prioridad y estamos trabajando duro para afrontarla en óptimas condiciones. Quiero lograr todo lo que pueda en esta prestigiosa institución, es una carrera muy corta y disfrutó al máximo cada momento. Me encantaría asumir la capitanía como un gran impulso, será una gran responsabilidad porque tendremos una temporada exigente”.