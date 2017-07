Marco Silva: "Elegí Watford por el proyecto y las ambiciones del club"

Google Plus

Marco Silva se mostró feliz en su primera conferencia con los Hornets. Foto: Watford.

Tras casi dos meses desde su llegada como nuevo entrenador de Watford, Marco Silva se enfrentó a la prensa por primera vez como técnico de los Hornets. El portugués afirmó que la ambición de la directiva fue lo que lo hizo firmar por el club y que buscará que su equipo juegue con mucha energía y voluntad para lograr un salto de calidad.

"Elijo este club por su futuro y su ambición"

Silva, que ha estado trabajando horas extras para preparar a su equipo para la nueva temporada e integrar los nuevos fichajes, fue muy práctico y dejó muy claro lo que espera de sus jugadores de cara al futuro.

"Uno necesita tener calidad [en la plantilla] pero no sólo calidad, también se necesita trabajar duro. [La Premier] Es una competencia dura y no ganas nada si no trabajas duro. El primer día que vine aquí las primeras palabras que dije fueron 'trabajo duro'. Hemos firmado algunos jugadores jóvenes, jugadores de calidad. Son muy buenos talentos pero vienen aquí listos para trabajar duro", aseguró el portugués.

Silva prepara a su equipo de cara a una dura temporada | Foto: Watford.

Durante este mercado de verano Watford realizó cuatro fichajes y Silva dijo que está en contacto constante con el propietario Gino Pozzo, el Presidente y Director Ejecutivo Scott Duxbury y el Director Técnico Filippo Giraldi sobre posibles nuevas contrataciones.

"Desde el primer día que nos conocimos empezamos a hablar de nuestra lista", dijo Silva. "Gino y la junta saben lo que necesitamos para completar nuestra plantilla. Tenemos objetivos en nuestra mente. El mercado no es fácil, pero seguiremos trabajando para mejorar la situación".

"Necesitamos más jugadores, tenemos entre 4 y 6 jugadores en mente"

"Necesitamos más jugadores. Es mejor para todos si tenemos el 95 por ciento de nuestra lista completa, eso es mejor para el entrenador. Tenemos algunos objetivos en nuestra mente. Tenemos que hacer cuatro, cinco, seis movimientos más en el mercado”, añadió Silva.

Dentro de las cuatro contrataciones de los Hornets se encuentran las dos jóvenes promesas inglesas Will Hughes y Nathaniel Chalobah, el portero austriaco Daniel Bachmann y el lateral Kiko Femenía, y el entrenador portugués hizo alusión a sus llegadas y a la política de transferencia del club.

Chalobah, uno de las promesas del fútbol inglés, regresó a Vicarage Road | Foto: Watford.

"Es importante buscar jugadores ingleses que conozcan la competencia, pero no es fácil encontrar buenas soluciones. El mercado no es fácil entre los clubes ingleses. Hemos firmado dos jóvenes jugadores internacionales, dos jugadores de calidad. Si conocen la Premier League y conocen la cultura es mejor. A veces no es fácil encontrar soluciones dentro del país y hay que salir afuera," afirmó Silva.

"Es importante buscar jugadores ingleses que conozcan la Premier"

La mentalidad ganadora de Silva, junto al gran trabajo realizado con Hull City a pesar de no escapar del descenso, es lo que atrajo al club y fue un factor importante detrás de la decisión de entregarle un contrato de dos años. Esa misma confianza entregada por la directiva fue lo que seduzco al portugués, pero la ambición de los Hornets de cara al futuro fue el punto decisivo.



"Lo que me gustó fue el dueño y la directiva. Me mostraron el proyecto y lo que sentí fue una gran motivación. Elijo este club por su futuro. Tienen una gran motivación y una gran ambición para mejorar. Nuestro objetivo principal es seguir siendo un club de Premier League. Mi equipo trabajará duro y nos prepararemos partido a partido. Tenemos un objetivo en mente: mejorar lo de los últimos dos años", agregó el entrenador portugués.