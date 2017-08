Cambio de posición para Elneny

Google Plus

Foto: Arsenal FC

La falta de centrales de nivel en la plantilla del Arsenal es una cuestión que mantiene a Arsène Wenger muy preocupado. Actualmente, la plantilla gunner cuenta con cinco centrales, no obstante; el alemán Skhodran Mustafi continúa de vacaciones y hasta que se aclimate al ritmo de sus compañeros podrían pasar unas semanas. Además, Gabriel Paulista se encuentra lesionado y muchos medios le sitúan cerca del Valencia CF. Con estas dos bajas momentáneas, el puesto de central ha dejado un gran vacío por lo que el club de Londres debe buscar una solución para este problema. Un recambio es la solución que más fuerza está cogiendo en estos últimos días, sin embargo; éste no llegaría procedente de otro equipo sino que llegaría procedente del mediocampo del propio club. La nueva incorporación de la zaga del Arsenal no sería otra que la del mediocentro defensivo egipcio Mohamed Elneny.

Elneny ha ejercido como central en los amistosos frente al Bayern de Múnich y al Chelsea, mostrando un gran nivel y mucha seguridad en ambos amistosos. Tanto es así, que el propio Wenger tiene pensado usar al egipcio como central con mucha más asiduidad puesto que se ha adaptado muy bien a esta posición, algo que no es nada fácil. Por si fuera poco, el técnico francés depositó toda su confianza en él y dejó declaraciones cómo esta: "Siempre creí que un buen mediocentro defensivo puede ser un buen defensa central. Con el hecho, por supuesto, que cuando estás jugando con una línea de cuatro tienes que ser decisivo en tus intervenciones, tienes un poco más de flexibilidad en el medio de una línea de tres y él, puede hacer eso. Confíamos totalmente en sus capacidades."

Esta temporada próxima, debemos estar atentos a la evolución de Elneny puesto que no parece que vaya a jugar cómo pivote y si lo hará como central. Arséne Wenger confía en él, y el jugador está como loco por dejar su huella en el Arsenal.