Pelly-Ruddock renueva con el Luton hasta 2.020

Pelly Ruddock renueva con el Luton hasta 2020 | Foto: Luton Town

El centrocampista inglés Pelly Ruddock Mpanzu ha renovado con el Luton hasta 2.020 con opción a otra temporada más.

Pelly, de 23 años, se convierte en la segunda renovación de esta semana, tras la de James Justin el pasado lunes. El centrocampista inglés es uno de los fijos en el equipo y desde su llegada a Kenilworth Road hace algo menos de cuatro años procedente del West Ham, ha disputado un total de 115 partidos, anotando siete goles y dando 18 asistencias.

Ruddock: "Espero que podamos conseguir el ascenso esta temporada" El futbolista inglés se ha mostrado "encantado de haber extendido mi contrato. No puedo esperar para empezar de nuevo este sábado contra el Yeovil y espero que podamos conseguir el ascenso esta temporada", afirmó tras firmar su nuevo contrato que le unirá a los hatters para las próximas cuatro temporadas.

Pelly Ruddock durante un partido con el Luton | Foto: Luton Town

Ruddock: "Desde que llegué, el objetivo del club es ascender" Para Ruddock que llegó al Luton en la temporada 13-14, el objetivo del club es el mismo: "Hay un ambiente similar en todo el club en cuanto a nuestra confianza en ascender desde que llegué. El año pasado fue un poco decepcionante al final, pero sabemos que podemos darle la vuelta este año", afirmó.



A pesar de que ha disputado 115 partidos desde que recaló en el Luton, las lesiones le han privado de jugar todo lo que le hubiera gustado, sin embargo, la situación cambió con la llegada de

Jared Roberts-Smith, fisioterapia que llegó al Luton el pasado verano y que le ha ayudado: "Mis temporadas aquí han sido interrumpidas por las lesiones hasta el año pasado, pero el entrenador trajo a Jared, que me ha ayudado mucho", dice Pelly. "Pude jugar un montón de partidos la temporada pasada, quiero seguir a este nivel y seguir jugando", aseguró.

Pelly Ruddock en su primera temporada en el Luton | Foto: Luton Town

Ruddock: "El entrenador fue uno de los motivos para renovar. Me ha ayudado a crecer" Sobre las razones por las que ha renovado, Pelly tiene claro, que uno de los motivos ha sido el entrenador, Nathan Jones: "El entrenador fue uno de los grandes motivos por los que he decidido extender mi contrato", continuó. "Estaba en un gran club en Brighton y tomó la decisión de venir aquí a otro gran club. Él me ha ayudado a crecer mucho y el equipo también. Tengo mucha fe en él y vamos a avanzar juntos", explicó Rudock

Por último, destacó la llegada de Alan McCormack y Shinnie, dos centrocampistas que ya conocen lo que conocen lo que es jugar en Championship, veteranía que puede ayudar al equipo a lograr su objetivo: “Alan McCormack y Andrew Shinnie han jugado en Championship, ambos con estilos diferentes, y sin duda puedo aprender cosas distintas de ellos", concluyó.