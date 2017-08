Guía West Ham United 2017/18: Objetivo regresar a lo más alto

Google Plus

Foto: West Ham United

El West Ham United arrancará el domingo 13 de agosto su sexta participación consecutiva en la Premier League. Los hammers iniciarán su andadura en el campeonato liguero más poderoso del continente europeo y por ende, del mundo, frente al Manchester United. Será disputado en el segundo estadio más grande de toda Inglaterra y uno de los que más historia alberga de todo el Viejo Continente, Old Trafford.

Tras un verano muy movido en las oficinas de los irons, en el cuál han podido completar los fichajes de los que serán los más que posibles referencias del equipo en el terreno de juego, la pretemporada del club londinense se prevé más que ilusionante. Las ganas, la ilusión, el optimismo y sobretodo la felicidad, imperan a día de hoy en los alrededores del Estadio Olímpico. Las cosas se están haciendo bien y es algo que todos los aficionados agradecerán tanto a jugadores como directivos llenando el estadio y animando sin cesar a los suyos del primer al último partido del curso.

Aquellos maravillosos años...

Desde su fundación en el año 1895 el día de hoy, el West Ham United siempre ha sido conocido por su humildad. Fundado en uno de los barrios obreros del norte del río Támesis, el club que ejerciera como local hasta hace dos años en el mítico Boleyn Ground ha destacado durante sus más de cien años de historia por una cosa: intentar pelear siempre con los más grandes.

Pese a ser fundado a finales del siglo XIX, su primera aparición en una liga profesional no llegaría hasta pasados los casi veinticinco años de vida, concretamente en el año 1919, fecha en la cuál fueron seleccionados para disputar la Football League Second Division. Cuatro años después de la profesionalización fueron capaces de ascender a la máxima categoría del fútbol inglés y además, en ese mismo año llegaron a su primera final de FA Cup. Aquella, no fue una final al uso dado que el estadio de Wembley acogería su primera final. Tal era la expectación que, fue abarrotado por más de 300,000 espectadores, superando en más de 200,000 el aforo permitido. La final fue perdida por los hammers, que se vieron superados al ser derrotados por 2-0 frente al Bolton, sin embargo; siempre será recordada como la "final del caballo blanco" puesto que los fotógrafos de la época captaron a un efectivo de la guardia montada, montando su caballo blanco intentado despejar el terreno de juego para que diera inicio la final. La imagen dio la vuelta a todo el mundo y se le recuerda cómo uno de los momentos históricos del fútbol británico.

El mítico caballo blanco desalojando a los espectadores del césped. | Foto: FA

Pero no todo es malo para el club obrero por excelencia de Inglaterra, el West Ham ha sido capaz de sumar hasta seis títulos: 3 FA Cup, 1 Community Shield, 1 Copa Intertoto y 1 Recopa de Europa. El poco éxito del que lamentablemente ha gozado The Academy of Football viene ligado por una persona, Bobby Moore.

Bobby, es considerado uno de los mejores defensas de todos los tiempos y el mejor jugador de la historia del club. Crecido en uno de los numerosos suburbios de la ciudad más grande de Europa, desde pequeño siempre soñó con capitanear y liderar al West Ham United hacia lo más alto. Estos sueños, pronto se hicieron realidad debido a sus grandes aptitudes técnicas. No era un portento físico y muchos dudaron de él al principio, en aquella época era impensable que un hombre como él liderara la zaga, no obstante; tapó muchas bocas dado que contaba con una excelente calidad técnica y sobretodo, una gran capacidad de liderazgo. Bajo su mando vivieron los momentos más exitosos de la historia del club y por si fuera poco, fue capaz de liderar a la Selección de Inglaterra de fútbol a la conquista de su primer y único Mundial.

El propio Pelé, gran amigo suyo, afirmó en múltiples entrevistas que Bobby era el mejor defensa que jamás le había defendido. Era muy difícil superarle y tenía una capacidad de intuición propia de los grandes jugadores de la historia.

Bobby Moore celebrando la FA Cup. | Foto: BBC

Actualmente, el West Ham United se encuentra muy alejado de esos gloriosos años 60 en los que obtuvieron la mitad de su palmarés actual. El club londinense pelea por conseguir la séptima plaza año tras año y por intentar llegar lo más lejos posible tanto en su querida FA Cup como en EFL Cup. La temporada pasada fue decepcionante pero pese a ello, quedaron duodécimos a tan sólo un punto del octavo clasificado, por lo que en una mala campaña estuvieron muy cerca de los puestos europeos situación que pese a no agradar en exceso a los aficionados, hace ver que no están lejos de los grandes equipos.

La plantilla confeccionada hasta ahora, ilusiona en gran medida a todos los seguidores del club. Han reforzado todas y cada una de las posiciones más frágiles con jugadores de gran calidad y experiencia que les ayudarán mucho a la hora de pelear por todos y cada uno de sus objetivos para la próxima temporada. Quieren volver a ser equipo de los años sesenta capaz de plantar cara a cualquiera, ansían volver a lo más alto.

Un histórico con poco palmarés

Como ya se ha mencionado anteriormente, el West Ham United es un club que cuenta con un palmarés algo pequeño para toda la historia que llevan a cuestas. El club del distrito de Newham cuenta con seis títulos los cuales todos han sido obtenidos a lo largo del siglo pasado.

El título que más veces han conseguido ganar ha sido la FA Cup, ganada por los hammers en un total de tres ocasiones. Además, cuentan con un campeonato de Community Shield obtenido tras empatar a dos goles en la final del 64 al Liverpool (compartieron título), una Copa Intertoto obtenida en el último año del siglo XX y una Recopa de Europa, el mayor éxito jamás logrado por el West Ham.

Moore celebrando la Recopa con todos los 'irons'. | Foto: BBC

Inesperada y mediocre temporada

La pasada temporada del conjunto en propiedad del empresario David Sullivan, fue totalmente inesperada pues nadie esperaba que el séptimo clasificado del año anterior empezara la liga de una manera tan mediocre. Los hammers no pudieron brindar ninguna alegría a los aficionados en ningún momento de la temporada puesto que fueron eliminados rápidamente de ambas copas, no pudieron clasificarse para la Fase de Grupos de la UEFA Europa League y hasta casi la mitad de la temporada, estuvieron coqueteando con los puestos de descenso.

Las llegadas a mitad de temporada de Robert Snodgrass y Jose Fonte no ayudaron al equipo a salir del pozo en el que se vieron metidos desde el principio de la temporada. Ningún jugador fue capaz de dar un paso al frente para poder así reavivar el ánimo del resto de sus compañeros. El equipo echó de menos la mano de un líder como en su día fueron Bobby Moore o el reconocido fascista Paolo Di Canio.

Además, a esta serie de 'trágicos' sucesos debemos sumar la controvertida marcha de la gran estrella iron en los últimos años, Dimitri Payet. El francés se declaró en rebeldía y afirmó que jamás volvería a ponerse la elástica del West Ham. Los aficionados, que tenían en un pedestal al actual jugador del Olympique de Marsella declararon persona non grata a éste debido a su polémica salida del club.

Feghouli celebrando su primer gol con el West Ham. | Foto: West Ham

Altas que ilusionan, bajas indiferentes

El West Ham ha hecho oficial la llegada de cuatro nuevos jugadores los cuáles, como ya hemos mencionado en muchas ocasiones, ilusionan y mucho a toda la afición del oeste de Newham.

ALTAS: Joe Hart (portero), Pablo Zabaleta (lateral derecho), Marko Arnautovic (extremo izquierdo) y Javier 'Chicharito' Hernández (delantero centro).

Por otro lado, se han desprendido de tres piezas las cuales han sido mejoradas con creces con las nuevas incorporaciones. Ninguno de los tres fue indiscutible el pasado año y sus marchas dejan algo más de 20 millones de euros en las arcas del club.

BAJAS: Ashley Fletcher (delantero centro), Nordtveit (central/lateral derecho) y Randolph (portero).

Actualmente, la plantilla está compuesta por los siguientes 24 jugadores:

PORTEROS: Joe Hart y Adrián.

DEFENSAS: Reid, Ogbonna, Fonte, Collins, Henry, Cresswell, Masuaku, Zabaleta y Byram.

CENTROCAMPISTAS: Kouyaté, Obiang, Noble, Fernandes y Lanzini.

ATACANTES: Ayew, Arnautovic, Chicharito, Antonio, Feghouli, Snodgrass, Carroll y Sakho.

Así jugarán...

El West Ham cuenta con una plantilla muy completa en la mayoría de sus posiciones. El mercado de fichajes se está saldando con muy buena nota desde las oficinas del club debido al bajo coste y la calidad de los fichajes realizados. Ésta, es una temporada que se prevé ambiciosa en el Estadio Olímpico de Londres puesto que desde el primer partido de Premier League, afición y equipo irán de la mano, serán uno sólo.

La formación que predominará en los esquemas de Slaven Bilic será un 4-3-3, o así se ha presentado en la mayoría de partidos de pretemporada. Además, tras los fichajes realizados, todo apunta a la nombrada formación dado que todos son jugadores de calidad que se espera que entren en el once inicial, por tanto para que puedan jugar juntos, la formación idónea es el ya mencionado 4-3-3.

Los nuevos fichajes, en el once ideal

Chicharito será la referencia

Las dudas se generan a la hora de hablar sobre la estrella del West Ham, ya que elegir entre Marko Arnautovic y Chicharito Hernández es una tarea bastante complicada. En esta ocasión, el mexicano será nuestra elección dado que todo apunta a que será la referencia goleadora del equipo dirigido por Slaven Bilic.

Chicharito llega a las filas del West Ham tras su excelente paso por la Bundesliga en el cuál pudo convertirse por fin en la referencia ofensiva de una potencia de una de las cinco grandes ligas europeas. El ariete mexicano ha realizado dos grandes temporadas vistiendo la elástica del Bayern Leverkusen en las cuales, fue capaz de anotar un total de 28 goles en 54 partidos de Bundesliga. Además, Chicharito tuvo la oportunidad de disputar la prestigiosa Champions League, competición dónde logró la cifra de 6 goles en 14 partidos.

Sin duda alguna, su fichaje es el más sonado para el West Ham puesto que firman al máximo goleador histórico de la Selección de México y a un delantero que ha jugado en los equipos más prestigiosos del Viejo Continente, como es el caso del Manchester United o el Real Madrid.

Chicharito el día de su presentación. | Foto: West Ham

Bilic, seguirá al frente

Una temporada más, Bilic será el entrenador del West Ham United. El técnico croata suma ya tres campañas en el banquillo del club situado en la capital de Inglaterra. Desde su llegada, Slaven Bilic ha dirigido un total de 95 partidos con el West Ham, dónde ha cosechado 37 victorias, 31 derrotas y 27 empates. En su primera temporada como técnico hammer, logró la séptima posición en Premier League y durante este curso, esperan repetir tal hazaña.

Slaven quiere dirigir al conjunto por muchos más años, pero sabe que para ganarse la renovación, deberá hacer que sus chicos consigan hacer un buen año, de otro modo, el técnico croata deberá hacer las maletas y buscarse otro equipo.

Foto: West Ham

El Olímpico será su casa por segundo año

Tras la demolición del emblemático estadio de Boleyn Ground, el West Ham cambió su residencia al Estadio Olimpico de Londres. El club decidió cambiar de instalaciones con el fin de que muchos más irons pudieran disfrutar de su equipo dado que el ya demolido Boleyn Ground, se quedaba pequeño.

El Estadio Olímpico de Londres tiene una capacidad de 60,000 espectadores y es uno de los estadios más grandes de toda Inglaterra, y por consecuente, de toda la Premier League. El West Ham disputó el pasado año su primera temporada en el Olímpico y esperan que ésta, sea mejor que la inaugural.

Nuevo año, nuevas elásticas

La marca inglesa Umbro vestirá un año más al West Ham United. Este año, las equipaciones han obtenido una gran recepción debido al bonito diseño que la propia marca les ha dado.

Camiseta visitante. | Planetafobal.com