Brighton and Hove Albion FC: a seguir soñando

1. Historia del equipo y su relación con el momento actual

El Brighton and Hove Albion regresa esta temporada a la máxima categoría del fútbol inglés tras 34 años de ausencia, y debutará así en el torneo de la Premier League al que nunca había podido clasificar desde que se creó en 1.992.

‘Las Gaviotas’, que hasta aquí no tenían sino unas cuantas temporadas en la élite -todas en el siglo pasado- desde que se fundó el club en 1.901, han sido uno de los varios clubes ingleses que han deambulado más por las categorías inferiores que por la primera división. Es por ello que las viejas glorias se añoran con mayor fuerza a medida que pasan los años, porque para un club como el Brigthton cada victoria o consecución importante es un logro.

De manera que para este equipo la Premier representa un reto, tal vez con un precedente lejano pero nada igual, por lo que ahora sellan en la historia otra época dorada que buscarán extender lo máximo posible.

El Brighton dio sus primeros pasos en el fútbol a inicios del siglo pasado cuando debutó en la entonces Southern Football League (una especie de división inferior que surgió en el sur como contraparte a la Football League donde predominaban los clubes del norte), donde conquistaron su único título en más de 100 años de historia: la Charity Shield (hoy en día conocida como Community Shield), que en aquella ocasión se disputó entre el Aston Villa y el Brighton and Hove como campeones de la Football League y la Southern Football League, respectivamente, y que acabó con victoria para el Albion.

Una década posterior a ese logro, en 1.920, el Brighton fue elegido para jugar en la tercera división de la Football League (hoy League Two, tras la reestructuración en 2.004), pasando ahora a ser parte de este otro torneo pero un par de escaños abajo.

De ahí en adelante el club rondaría sin pena ni gloria por las categorías inferiores hasta finales de la década de 1.970, cuando en 1.979 dio inicio a su época dorada con la clasificación a la primera división de la Football League, en la cual se mantendría hasta 1983, año en el que perderían la categoría. Esas cuatro campañas en la máxima categoría representaron el pico más alto en la historia del club, no solo por la ascensión sino por algunas victorias memorables ante rivales de peso, y también por la clasificación histórica a su primera final de la FA Cup en 1.983, aunque la terminó perdiendo frente al Manchester United.

A partir de ahí la entidad volvería a menguar por las divisiones inferiores, incluso con graves problemas administrativos que casi llevaron a un descenso rotundo a categorías semi-profesionales y a un grave problema presupuestario que casi acabó en la quiebra.

Ya en este siglo, el Brighton se mantuvo entre la segunda división y tercera división, bajando y subiendo constantemente, hasta que en la última temporada de la Championship (2.016-2.017) logró el ascenso a la Premier tras haber culminado segundo en la tabla general. Así el club regresaba a la primera división luego de más de tres décadas de ausencia.

2. Palmarés y mejores resultados

Aunque el Brighton and Hove no puede presumir grandes glorias, sin duda sus años dorados transcurrieron entre 1.979 y 1.983 cuando estuvo en la vitrina del fútbol mundial que representa el fútbol inglés, y cuando llegó a la final del trofeo más añejo del fútbol mundial.

No obstante, tampoco se pueden dejar de lado los trofeos que sí conquistó el club, como es el caso de la ya mencionada Charity Shield en 1.910 y de un torneo regional no oficial llamado The Sussex Royal Ulster Rifles Charity Cup, cuyo título levantó en 1.960 y 1.961.

Del mismo modo, también hay que hacer referencia a los títulos simbólicos (de categorías menores) que obtuvo el Brighton como campeón de la Southern Football League en la temporada 1.909-1.910; de la cuarta división de la Football League (hoy League Two) en las campañas 1.964-1.965 y 2.000-2.001; y de la tercera división del mismo sistema (hoy League One) en las temporadas 1.957-1.958, 2.001-2.002 y 2.010-2.011.

3. Resumen de la última temporada

El Brighton and Hove Albion acabó la Football League Championship en el segundo lugar de la tabla general con 93 puntos, a solo uno del Newcastle que finalizó en la punta. Los dirigidos por Chris Hughton lograron un total de 28 victorias, nueve empates y nueve derrotas en 46 partidos, siendo el club que menos derrotas obtuvo en la temporada. Además, fueron el cuarto equipo más goleador (85) y, junto a "las hurracas", el que menos goles permitió (40).

‘Las gaviotas’ iniciaron la temporada anterior con una marca de 18 partidos sin derrotas, posicionándose así en la cima del torneo durante varios meses. Además, solo sumaron dos derrotas en el total de 23 partidos que disputaron en casa, en el Falmer Stadium. Así, tras haber estado en la batalla codo a codo con el Newcastle, el Brighton selló su ascenso a Premier a tres jornadas para el final, estando como líder en solitario, aunque luego quedaría un punto relegado.

Eso en cuanto a la Championship, pues por el lado de las copas hay que decir que el club no trascendió ni en la FA Cup -en la que se fue eliminado en tercera ronda-, ni en la Capital One Cup –donde quedó fuera en la segunda ronda-.

4. Análisis de la plantilla con altas y bajas

La plantilla del Brighton la conforman un total de 29 jugadores, por lo que al menos desde la teoría el equipo tendrá recambio para toda la temporada.

Porteros: Mathew Ryan, Niki Mäenpää.

Defensas: Lewis Dunk, Shane Duffy, Uwe Hünemeier, Connor Goldson, Marcus Suttner, Gaëtan Bong, Ales Mateju, Liam Rosenior y Bruno.

Mediocampistas: Rohan Ince, Dale Stephens, Pascal Gross, Biram Kayal, Steve Sidwell, Mathias Normann, Richie Towell y Solly March.

Delanteros: Jamie Murhpy, Jirí Skalák, Kazenga LuaLua, Anthony Knockaert, Isaiah Brown, Henrik Björdal, Glenn Murray, Sam Baldock, Tomer Hemed y Steven Alzate.

Sin embargo, en cuanto a la situación de llegadas y salidas, el club registra un pequeño desajuste: sufrió 10 bajas y solo ha logrado ocho contrataciones hasta el momento, tal vez con el único consuelo de que parece haber hecho un buen mercado con lo que trajo.

Bajas. En calidad de libres se marchan: David Stockdale (portero) al Birmingham; Vegard Forren (defensa) al Molde; Elvis Manu (extremo izquierdo) al Genclerbirligi de Turquía; y Chris O’Grady (delantero) al Chesterfield. A préstamo se van: Christian Walton (portero) al Wigan Athletic y Oliver Norwood (mediocampista) al Fulham. Además, Sam Adekugbe (lateral) vuelve a su club de origen –Vancouver- tras haber estado a préstamo, lo mismo que Sebastien Pocognoli –West Bromwich-; Rob Hunt (lateral) se marcha vendido al Oldham Athletic; y Casper Ankergren (portero) se retira.

Altas. En concepto de compra llegan: Mathew Ryan (portero) del Valencia CF por seis millones de euros; Ales Mateju (lateral) del Viktoria Plzen por 2,5 millones; Markus Suttner (lateral) del Ingolstad por 4,5 millones; Pascal Gross (mediocampista) también del Ingolstad por tres millones; Mathias Normann (mediocampista) comprado al FK Bodo/Glimt; y Steven Alzate (delantero) proveniente del Leyton Orient. Además, Henrik Bjordal (extremo derecho) vuelve del Gotemborg tras haber estado a préstamo, e Isaiah Brown (delantero) llega del Chelsea a préstamo.

Los jugadores que llegan tienen condiciones para aportar al juego colectivo del equipo. Ryan llega tras haber acumulado experiencia en la liga española. Gross, como “10”, no era tomado en cuenta en Alemania, por lo que aquí tendrá libertad para mostrarse, así como los jóvenes Normann, Alzate y Brown, que arriban como prospectos para mejorar esta temporada. En especial el último de los tres anteriores, que viene del Chelsea bajo la bandera de ser vertiginoso y rápido en el ataque para añadir otro ritmo al sector ofensivo.

Eso parece contrarrestar las bajas, aunque viniendo de la Championship tenía que desprenderse de algún par de jugadores que no terminaron rindiendo para traer a otros por los que se apuesta. No obstante, el Brighton seguirá condicionado a sus jugadores claves.

5. Análisis táctico y once tipo

El esquema táctico que tanto Chris Hughton como sus dirigidos ya manejan a la perfección es el 4-4-2. La tradicional línea de cuatro en el fondo ofrece solidez, más allá de los cambios que sufre, como también el sector medular con dos jugadores de contención y dos por los costados para desbordar. Ya adelante queda entre los dos delanteros compenetrase bien para mantener la producción goleadora, aunque eventualmente puede darse el cambio de alguno de estos dos por un mediapunta para que se tire unos metros atrás y sirva como eje.

El equipo ideal queda entonces conformado de la siguiente forma:

Portería: Mathew Ryan.

Defensa: Markus Suttner (lateral izquierdo), Shane Duffy (central), Lewis Dunk (central) y Bruno (lateral derecho).

Mediocampo: Jamie Murphy (extremo izquierdo), Pascal Gross (medio centro), Dale Stephens (medio centro) y Anthony Knockaert (extremo derecho).

Ataque: Sam Baldock y Glenn Murray (ambos delantero centro).

6. Estrella y entrenador.

Chris Hughton, a diferencia de su equipo, no es debutante en la Premier League. El entrenador irlandés ya tuvo un paso previo en la máxima categoría entre 2.012 y 2.014, cuando era el estratega del Norwich City, con el que finalmente descendió en su último año. De esa experiencia sabe ahora manejarse ante el reto que se le viene, sobre todo enfrentando a los grandes rivales que no venía desde hacía más de tres décadas.

Su formación predilecta es el 4-4-2, como se dijo antes, aunque no teme hacer algún cambio en el esquema si el partido así se lo exige, como puede ser el sacar a un contención para dar paso a un delantero, o viceversa. La ventaja de Hughton es que ya conoce bien a qué juega su equipo y sus dirigidos se saben de memoria el sistema.

La tarea de sobrevivir en la Premier será de monumental exigencia para este entrenador, aunque para cumplirla espera contar con que sus jugadores claves vuelvan a tener otro año fantástico. Es el caso del francés Anthony Knockaert, que la pasada temporada fue elegido como el mejor jugador de la Championship.

Knockaert (de 25 años) fue el motor del equipo la temporada pasada. Sus desbordes por el costado derecho fueron fundamentales para generar jugadas de peligro y eventuales goles. Ágil, sagaz y de mucha velocidad en las piernas, este joven futbolista francés resulta fundamental en el esquema de Hughton, y ahora tiene la misión de superar los 15 goles que anotó el pasado año y que lo posicionaron como uno de los goleadores del equipo.

7. Estadio y equipaciones

El Brighton and Hove Albion disputa sus partidos como local en el Falmer Stadium, que también se conoce como el American Express Community Stadium por motivos de patrocinio.

Con capacidad para 30.750 espectadores y un costo de 93 millones de libras, es uno de los estadios más nuevos de Inglaterra, y es que recién fue construido entre 2.008 y 2.011, e inaugurado a mediados de ese último año.

En ese teatro se verá el tradicional uniforme del Brighton que abarca franela blanca con franjas verticales azules, short de ese mismo color y calcetines blancos. No obstante, cuando el equipo tenga que salir de esa fortaleza deberá usar el uniforme alternativo que incluye franela amarilla (oscura) con las mangas de color verde oliva, short del mismo tono amarillento y calcetines negros, o bien la tercera equipación que se compone de la vestimenta negra en su totalidad, con una angosta franja amarilla a los costados.