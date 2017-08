Conte: "Queremos el título, saldremos con mucha intesidad"

Foto: Chelsea FC

Chelsea y Arsenal jugarán la final de la Community Shield este seis de agosto en Wembley Stadium. El estadio más mítico de toda Inglaterra acogerá un año más el encuentro que enfrentará al campeón de Premier League y al de FA Cup, Chelsea y Arsenal, respectivamente. Es el primer título de la temporada y como todos sabemos, no hay mejor manera de empezar la temporada que ganando un título. El entrenador del Chelsea, el italiano Antonio Conte, nos da las claves del partido.

Durante la rueda de prensa que el ex entrenador de la Selección de Italia ofreció a los medios, no paró de repetir que ganar éste trofeo era muy importante puesto que aparte de sumar un nuevo título para las vitrinas de Stamford Bridge, podrían medir el nivel que tienen de cara al inicio de la Premier League. Además, afirmó que saldría con todo desde el principio puesto que quiere que sus pupilos jueguen con la misma intensidad o superior a la mostrada la campaña pasada, que ya de por sí, era muy alta. Para poder aprovechar todas las oportunidades ofensivas, el italiano ha barajado la opción de juntar a Morata y Batshuayi en punta, aunque no es una opción muy probable puesto que es una apuesta arriesgada.

Poro otro lado, no podrá contar para tan importante partido con su estrella Eden Hazard y su flamante fichaje Tiemoué Bakayoko dado que ambos, aún no se han recuperado de sus respectivas lesiones, por si fuera poco, el técnico de Lecce no se muestra muy optimista y no espera poder alinearles para la primera jornada de Premier League. Sus bajas son realmente importante, no obstante; confía plenamente en sus sustitutos.

Actualmente, cuenta con tan sólo tres centrocampistas y es por ello que espera tener nuevas incorporaciones para antes del primer partido de liga frente al Burnley. Pese a las bajas, Conte afirma que éstas no supondrán un problema en la Community Shield puesto que cuenta con una gran plantilla de mucha calidad que puede hacer frente a cualquier problema.