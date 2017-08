Previa Arsenal – Chelsea: Wembley vuelve a dictar sentencia

Google Plus

Monreal y Ramsey celebran el triunfo en la FA Cup ante un abatido David Luiz | Foto: Getty Images

Los aficionados de Chelsea y Arsenal no pueden tener ninguna queja con la cantidad de partidos que están disputando durante el último año. La final de la FA Cup supuso un golpe sobre la mesa del conjunto de Arsène Wenger al superar al eterno rival por 2-1 en un partido que fue muy apasionante y que valió a los Gunners para terminar la temporada con una alegría. La décimo tercera FA Cup con la que se alzaron los de Holloway es una razón de peso para que los de Stamford Bridge pongan toda la carne en el asador en el primer partido oficial de la temporada.

Los de Antonio Conte vivieron una gran temporada al conseguir una Premier League que consiguieron dominar. Este año el reto es superior teniendo que asumir la responsabilidad de competir en Europa, habrá que ver hasta qué punto los Blues tienen la suficiente profundidad de banquillo para dar la cara después de las bajas que han sufrido para la próxima temporada, así como si las incorporaciones estarán al mismo nivel que hizo dominar al Chelsea en la competición casera. La mejor forma de despejar dudas será demostrar desde esta final que las aspiraciones del club siguen siendo altas y que lo del año anterior no fue un espejismo.

Antonio Conte con el trofeo de la Premier League | Foto: Getty Images

Más responsabilidad si cabe será la que Arsène Wenger tendrá que asumir esta temporada. Tras las dudas sobre su continuidad, podemos estar ante el último gran desafío del francés a los mandos del Arsenal. Tras la decepción de quedarse por primera vez sin Champions después de mucho tiempo, arrancar la temporada alzándose con una nueva Community Shield. Además, la llegada del ansiado delantero que tanto se esperaba en la figura de Alexandre Lacazette pone un aliciente más a un derbi que de por sí ya se presume apasionante. No hay excusas que valgan, solo que el árbitro haga sonar el pitido inicial y que el balón empiece a rodar por el verde de Wembley.

Con la duda de Alexis Sánchez

Arsène Wenger podrá contar con gran parte de la plantilla para el encuentro. Solo las bajas por lesión de Coquelin, Gabriel y Jack Wilshere minan la convocatoria para disputar el primer título de la temporada. La gran incertidumbre está en si Alexis Sánchez estará disponible para el partido ya que se ha incorporado tarde debido a que ha disfrutado de más vacaciones que sus compañeros por participar en la Copa Confederaciones, al igual que Shkodran Mustafi.

Alexis Sánchez durante un entrenamiento | Foto: Getty Images

La buena noticia vino de la mano de Laurent Koscielny que podrá estar a pesar de la sanción que acarreaba. Además Sead Kolasinac y Alexandre Lacazette podrán estrenarse en partido oficial con la camiseta Gunner. Veremos si Wenger ha encontrado por fin a su referencia ofensiva, aunque la opción de Danny Welbeck es la más probable para partir de inicio, como así lo hizo en la final de la FA Cup.

Conte sin Costa

El Chelsea afronta la segunda temporada del proyecto Conte con grandes cambios. La salida de Nemanja Matic y la más que posible de Diego Costa abren un nuevo panorama en el que vemos si el esquema que impuso el entrenador italiano la pasada campaña sigue siendo el más eficaz. Las llegadas más importantes para soportar e incluso mejorar esas bajas han sido las de Álvaro Morata y Tiemoue Bakayoko aportarán frescura por su juventud, aunque tendrán que demostrar si su calidad está al nivel del mejor Chelsea.

Álvaro Morata durante la pretemporada | Foto: Getty Images

El primero de los dos fichajes sí estará disponible para disputar la Community Shield, Bakayoko y Eden Hazard no llegan y Conte prefiere que sigan trabajando para conseguir la forma ideal. De hecho el entrenador también anunció que no cuenta con ellos para el estreno liguero. Sí que podrá contar con Victor Moses que, como Koscielny, no le afectará su sanción. Además, Michy Batshuayi se presume como titular formando dupla con el delantero español.

14 contra 4

Si comparamos trayectorias en esta competición, no hay color. El Arsenal es el tercer equipo con más títulos de este torneo con 14 mientras que el Chelsea solo acumula 4. La gran historia del Arsenal ha llevado a esta goleada en número de trofeos, pero una vez salten al campo de poco valdrá la diferencia. Arsène, por su parte, buscará séptima Charity, una cifra con la que igualaría al otro gran rival de Londres, el Tottenham, en trofeos de esta competición. Por ello, Wenger tendrá un aliciente más para luchar por el título.

Con el recuerdo de la FA Cup

Ambos entrenadores se acordaron del último enfrentamiento en la final de la FA Cup. Arsène Wenger cree que tienen “una gran oportunidad para repetir la actuación” de aquel partido. También habló sobre los cambios que ha hecho su gran rival. “Han fichado a Bakayoko, un jugador muy fuerte que recupera muchos balones, similar a Matic, Morata es menos goleador que Costa, pero creo que están en posición de luchar por el campeonato de nuevo”, aseguró el francés.

Antonio Conte y Arsène Wenger se dan la mano en un duelo previo | Foto: Getty Images

Conte admitió que fue “una lástima perder la final de la Copa después de una magnífica temporada”, pero dejó claro que este “es otro partido, conocemos muy bien al Arsenal y sabemos que son un equipo fuerte”. “Queremos empezar la temporada con una victoria, esperamos un partido difícil, pero los amistosos han acabado para nosotros ya”, aclaró el italiano.

Bobby Madley, un privilegiado en Inglaterra

El colegiado de la final será Robert “Bobby” Madley. El árbitro del oeste del Yorkshire es el más joven de la Premier League y ya está dentro del grupo de FIFA. Ante este encuentro se le presenta un reto único en Inglaterra, dirigir la primera tanda de penaltis con el Sistema ABBA. Hay que recordar que es un sistema en pruebas aún y que la FA ha decidido probarlo en una competición importante como es esta Community Shield. En el caso de que el partido llegue a la fatídica tanda, Madley pasaría a la historia junto a estos dos equipos.

Robert Medley durante un encuentro | Foto: Getty Images

Convocatorias Arsenal – Chelsea

Arsenal: Cech, Ospina, Macey; Mustafi, Koscielny, Holding, Mertesacker, Kolasinac, Monreal, Gibbs, Bellerín, Chambers, Jenkinson; Xhaka, Coquelin, Elneny, Ramsey, Oxlade-Chamberlain, Özil, Iwobi; Alexis Sánchez, Walcott, Lacazette, Giroud, Welbeck, Akpom.

Chelsea: Courtois, Caballero, Eduardo; David Luiz, Rüdiger, Christensen, Cahill, Marcos Alonso, Kennedy, Azpilicueta; Kanté, Fàbregas; Musonda, Willian, Pedro, Moses, Morata, Batshuayi, Rémy.

Posibles alineaciones Arsenal – Chelsea