Wenger: “Este rendimiento es una continuidad de lo que se hizo al final de la pasada temporada”

Arsène Wenger en la rueda de prensa posterior al encuentro | Fotografía: Arsenal

Se podría decir que el Arsenal comienza la temporada como terminó la anterior, con la consecución de un título. En esta ocasión, los de Wenger se volvieron a imponer en Wembley a un Chelsea que optaba a la Community Shield por su condición de campeón de la Premier League. Los de Antonio Conte volvían a partir como favoritos, tal y como sucediera en aquella final de FA Cup, pero el resultado volvió a estar ajustado y la tanda de penaltis proclamó al conjunto Gunner campeón. Mejores en tres cuartas partes del encuentro, solo tras la salida de Mertesacker por un corte en la frente el Arsenal se vino abajo. Orgulloso de lo que habían demostrado sus jugadores sobre el terreno de juego, el técnico francés sacaba pecho por haber conseguido la victoria a pesar de no contar con jugadores de renombre como Alexis Sánchez o Mesut Özil.

“Queremos encontrar un buen equilibrio entre la confianza y la urgencia que exige cada partido de la Premier League”

Sobre el partido, Wenger se mostró “feliz” y realzó la gran calidad mostrada por ambos equipos: “Estoy muy feliz por haber ganado el trofeo. La calidad del juego fue muy buena y los dos equipos dieron absolutamente todo. Jugaron con mucha intensidad y calidad. Cuando estábamos 1-0 abajo, no nos entró el pánico y mantuvimos el control de nuestro juego para empatar”. Termina señalando que “el rendimiento es una continuidad de lo que se hizo al final de la pasada temporada”. En cuanto a lo que puede suponer este triunfo a menos de una semana de debutar en la Premier League, el francés se muestra seguro de que “solo será un estímulo”. “Queremos encontrar un buen equilibrio entre la confianza que podemos obtener de estos partidos y la urgencia que exige cada partido de la Premier League”, añadió.

Profundizando un poco más en ese primer encuentro liguero que disputarán ante el Leicester, el técnico Gunner ha querido rememorar los malos inicios de las últimas temporadas: “Hemos tenido algunos malos comienzos en los primeros partidos de la Premier League durante los últimos cuatro años, pero sí que ahora tenemos la intensidad necesaria para estar preparados”. Señala, además, que el equipo se presentará en el torneo de la regularidad “con disciplina y espíritu” para ver hasta dónde pueden llegar en una competición en la que sigue señalando a “siete u ocho equipos que pueden ser campeones”.

"Habrá que dejar marchar a algunos jugadores porque demasiada competencia es perjudicial"

Por otro lado, el entrenador alsaciano se ha referido al grupo de jugadores que maneja, ese que tantas alegrías puede dar a la afición del Arsenal si la temporada va sobre ruedas. Destaca la gran competitividad, pero ya avisa de que será una tarea suya el poder mantenerla durante los próximos meses: “Es problema de los entrenadores mantener este espíritu durante la temporada, sobre todo en momentos difíciles. Debemos tener una atmósfera positiva alrededor del equipo, no como el año pasado. Creo que muchos de los puntos negativos fueron creados por mi situación y cometí un error, pero en general somos nosotros los que debemos encontrarnos bien”. Un vestuario que, por el momento, se encuentra repleto de jugadores. Hasta 33 miembros esperan una oportunidad por parte de un entrenador que está de acuerdo en que “el número es demasiado alto”. “Habrá que dejar marchar a algunos jugadores porque demasiada competencia es perjudicial. También es malo no tener competencia, pero estoy de acuerdo en que 33 es un número muy alto”, sentenció.

Finalmente, explicó los motivos por los cuales jugadores como Özil, Ramsey o Alexis Sánchez no participaron de un encuentro sumamente importante a pesar de darse en el inicio del curso: “Algunos, como Alexis, no tenían preparación. Mesut Özil recibió una patada en el tobillo y lo tiene hinchado, por lo que no puede jugar. Ayer no entrenó. Vamos a ver para el viernes, aunque sí que tiene alguna posibilidad. En cuanto a Ramsey, tiene opciones de jugar el viernes, pero también tiene algún problema en el gemelo”. Sobre Mertesacker, que tuvo que abandonar el terreno de juego por un corte en su ceja derecha, el entrenador explicó que “no es nada peligroso”. Así pues, con estas incógnitas el Arsenal se prepara ya para su debut liguero frente al Leicester City en casa a partir de las 20:45 horas.