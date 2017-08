Guía VAVEL Swansea 2017/18: el momento clave para dar otro salto cualitativo

Google Plus

Wayne Routledge durante el amistoso ante la Sampdoria en el Liberty Stadium (Fotografía: Swansea)

El equipo del Liberty Stadium fue fundado en el 1 de agosto de 1912 como Swansea Town AFC , cuando obtuvo el reconocimiento de ciudad se unió a la Football League, ganó tres títulos dos Football League Trophy (1994 y 2006) y una Copa de la Liga en la temporada 2012/13. Los cisnes jugaron en la máxima categoría del fútbol inglés en 1981, luego descendió a la Football League Conference actualmente denominada tercera división debido a la reestructuración de todas las categorías. En la temporada 2004/05 finalizó tercero en la League Two, tres años después ganó la League One y ascendió a la Championship. Tras un sorpresivo traspié por no haber alcanzado la repesca de promoción, en el 2011 se tomó la revancha y se convirtió en el primer equipo galés promovido a la Premier League. Dos años más tarde obtuvo su primer título, la Copa de la Liga tras una categórica victoria por 5-0 ante el Bradford City en el Estadio de Wembley, Londres. El fantasma del descenso rondó dos campañas consecutivas al conjunto galés, Alan Curtis, Roberto Martínez, Brendan Rogers, Michael Laudrup, Garry Monk, Francesco Guidolin y Bob Bradley fueron algunos de los experimentados entrenadores que estuvieron a cargo del primer equipo entre 2004 y 2016. Swansea tendrá la magnífica oportunidad para reivindicarse con sus fanáticos bajo las órdenes de Paul Clement, el entrenador inglés asumió en enero del presente año y los cisnes están muy ilusionados en la presente campaña.

El descenso, un amigo constante

El fantasma del descenso puso en peligro dos veces la permanencia en la Premier League. Swansea en las últimas dos temporadas luchó arduamente por mantenerse en la Premier League, en ambas exhibió algunos desempeños colectivos irregulares. Francesco Guidolin, Alan Curtis y Bob Bradley no pudieron enderezar el rumbo del conjunto galés y fueron destituidos por resultados negativos.

Comienza un nuevo año

El momento clave para renovar el plantel con miras a una nueva campaña exigente. Swansea dejó algunas dudas tras haberse salvado del descenso a la Championship, los dirigidos por Paul Clement encontraron su mejor versión en las últimas jornadas de la temporada pasada y no peleó en ninguno de las competiciones que jugó. Borja Bastón se mudó a préstamo al Málaga, mientras que Gylfi Sigurdsson tampoco sabe si continuará en el conjunto galés y la prensa especializada continúa especulando con su futuro. Los cisnes disputaron seis amistosos en la pretemporada y se quedaron con sensaciones positivas, ayer golearon categóricamente por 4-0 a la Sampdoria en el Liberty Stadium y apuntan alto en la Premier League 2017/18.

Análisis táctico

Swansea, emplea habitualmente la formación 4-3-3 y lo adapta según las circunstancias que afronta en la temporada. La propuesta futbolística del Swansea se caracteriza por ser muy ordenado, con un mediocampo sólido y ha demostrado en algunas jornadas con argumentos cómo revertir resultados adversos. Tras la partida temporal de Borja Bastón será complejo para Paul Clement encontrar al sustituto idóneo, Swansea tras dos temporadas al borde del infierno apuntará a seguir creciendo con nuevas certezas. El entrenador inglés hará todo lo posible por retener a su mejor mediocampista, el islandés Gylfi Sigurdsson cuyo futuro es incierto en el primer equipo.

Estadio y equipaciones

Leroy Fer en el Liberty Stadium (Foto: Swansea)

La sede los cisnes seguirá siendo el Liberty Stadium, el imponente recinto fue inaugurado en el 2005 y cuenta con capacidad para 21.000 espectadores. El principal escenario de la ciudad galesa anhela disfrutar al máximo de un equipo sólido en todas las líneas. Swansea deberá saldar su deuda interna pendiente y tendrá la magnífica oportunidad para retribuirles el apoyo incondicional a sus fanáticos de la mejor manera posible. El conjunto galés usará dos equipaciones y ambas reflejan el espíritu competitivo del club, la camiseta de local será la habitual de color blanco aunque con cambios visibles sobre todo en los hombros y en los pantalones. Mientras que la roja con cuello verde la empleará en condición de visitante.