Guía Tottenham 2016/17: ¿a la tercera va la vencida?

Foto: Premier League

Como cada mes de agosto, la Premier League asoma su cabeza dentro del mundo del fútbol. La liga más esperada, la más aclamada, la más mediática, llega y lo hace con más fuerza que nunca. Con un campeonato atrevido, peleado por todos y cada unos de los equipos que conforman el torneo más importante de Gran Bretaña. De los Bournemouth, Burnley, Stoke y Swansea, a los Chelsea, Manchester United, Arsenal y Tottenham. De la lucha por la salvación, a la carrera por el título. O a lo mejor al revés. Porque esa es la magia de la Premier. Nunca se sabe qué va a pasar.

Y por ello puede que todas estas guías previas que se realizan, intentando vaticinar el rendimiento de un equipo y su futurible posición en la tabla, sirvan para poco. Pero hay que hacerlas. Todo acontecimiento necesita de un contexto previo, y quién sabe si de esta forma, se logre informar un poquito más al lector. Así que allá vamos.

Foto: Premier League

Un vistazo a la historia

Del Tottenham, claro. Es difícil concretar una época gloriosa durante los años que lleva el conjunto londinense en el panorama balompédico. Desde su creación en 1882, los "spurs" han vivido en una montaña rusa de altibajos. Descensos, subcampeonatos, y temporadas en el ostracismo. No existía un cartel definitorio encima del actual conjunto de Mauricio Pochettino, pero quizá todo eso cambió cuando en 1961, lograron la Premier League, la FA Cup, y la Community Shield. Tres títulos que confirmaban el nacimiento de un club ganador. O al menos el de un referente en el fútbol inglés.

Edad dorada

Algo que, por fin, está logrando. El Tottenham ha pasado de conformarse con la clasificación a Europa League, a pelear cara a cara contra los "Big Ones" de la Premier por el título de liga. Se ha liberado. Está viviendo, probablemente, una de las mejores etapas de su historia. Y todo ello gracias a un grupo de futbolistas jóvenes y hambrientos, liderados por Mauricio Pochettino, el máximo protagonista de este ascenso meteórico.

El título de este artículo no representa un simple refrán. Se trata de la realidad que quieren y deben vivir los "spurs" esta campaña. No pueden fallar más. No pueden volver a quedarse en la orilla. Lo tienen todo y más para lograr el que sería su tercer campeonato liguero. Eso sí, sin novedades.

Pochettino. Foto: FA

El Tottenham sabe lo que es ganar a los Chelsea, City, Manchester United y demás, y va a seguir haciéndolo con los mismos jugadores. Ni Mauricio Pochettino, ni Daniel Levy quieren retocar una plantilla ya consolidada. Un once de memoria. Hugo Lloris; Trippier, Dier, Alderweireld, Vertonghen, Danny Rose; Wanyama, Dembélé; Eriksen, Alli y Harry Kane. De carrerilla. Es por ello que ni siquiera ha existido ninguna rumorología alrededor de la figura del club londinense. Ninguna, excepto la que llevó a Kyle Walker al Manchester City de Pep Guardiola.

El lateral inglés había perdido la titularidad debido a la gran labor de Kieran Trippier en el flanco derecho, y aún así, la directiva "spur" logró sacarle a los "citizens" más de 50 millones de euros por el internacional. Daniel Levy es un genio. Aunque el mercado actual también tuvo parte de culpa.

Plan y recursos

A todo esto, Pochettino cuenta con otros pupilos muy a tener en cuenta para el largo curso que se presenta. Como el surcoreano Heung-Min Son. El asiático se adapta como anillo al dedo al ritmo alto que existe en la Premier League. Y rinde. Siempre lo hace. Su última campaña fue una auténtica barbaridad. Porque empezar el año con la papeleta de suplente, para acabar jugando 46 partidos y anotando 20 goles, no es nada fácil. Y a eso hay que añadirle sus dos premios como mejor del mes en el campeonato inglés, en las fechas de septiembre y abril.

Harry Winks. Foto: Tottenham

Está claro que a Kane, Alli y Eriksen ya los conoce medio mundo. Ya saben cómo juegan. Y cómo golean. Pero ojo con la nueva estrella que está floreciendo en el norte de Londres: Harry Winks. Un centrocampista especial. De juego fácil. Ya sea en largo o en corto. El joven de 21 años no falla un pase. Pochettino ha empezado a introducirlo paulatinamente en las rotaciones, pero quizá este año cobre mucho más protagonismo que la campaña anterior. Mucho ojo con él. Es un talento enorme.

Y lo más importante, encaja a las mil maravillas con el estilo del Tottenham. Presión arriba, transiciones y juego vertical. Parece fácil, pero hay que tener las piezas para ello. Y si encima tienes a Harry Kane, pues todo termina mucho mejor. El delantero inglés forma una pareja letal con Dele Alli, y entre ambos se encargan de finalizar cada jugada que triangulan los "spurs". Ya es el tercer año que van a pasar juntos. Los automatismos son más que una constante. Y se nota.

Kane y Alli. Foto: UEFA

La maldición de Wembley

Al final, parece que todo está en su sitio. Y que no existen muchos "peros". La única duda radica en el estadio. El conjunto londinense se separa por primera vez en su historia de White Hart Lane. 135 años han sido suficientes para valorar a la antigua casa "spur" como uno de los estadios más importantes e influyentes del mundo del fútbol. Por lo que, si hay que mudarse, mejor hacerlo bien. Y Wembley es más que una buena elección. El mítico campo británico acogerá durante una temporada al Tottenham, hasta que se construya su nuevo hogar para la 2018/19. Ya jugaron ahí esta campaña, pues la UEFA no permitía en competición europea que los "spurs" jugaran en el Lane. No obstante, las cuatro derrotas en cinco partidos que sufrieron los chicos de Pochettino, no dejaron un buen recuerdo del que será su nuevo verde. De ahí las dudas.

Sin embargo, no es excusa. El Tottenham está a escasos metros de la cima, no puede dejar que unos simples muros acaben con todo lo logrado. Este puede ser el año. ¿A la tercera será la vencida?