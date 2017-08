Van Dijk solicita el transfer request para salir del Southampton | Foto: Southampton

El todavía defensa del Southampton, Virgil Van Dijk ha solicitado el tranfer request para salir del conjunto inglés "en busca de nuevos desafíos"

El futbolista holandés ha emitido un comunicado en el que asegura que "no me queda más remedio que comunicar, con mucho pesar, que he presentado el 'transfer request' para abandonar el Southampton. Desafortunadamente, no me queda ninguna alternativa después de que el club me informara de que me iban a imponer una sanción equivalente a mi salario de dos semanas. Voy a apelar esa sanción injustificada", apuntó.

Van Dijk: "Quiero dejar la entidad en busca de nuevos desafíos" El defensa de 26 años, que llegó al Southampton en septiembre de 2015 procedente del Celtic, ha asegurado que "durante los últimos seis meses me he reunido, en varias ocasiones, con miembros de la junta directiva, con el antiguo técnico, Claude Puel, y con el nuevo entrenador, Mauricio Pellegrino, para hacerles saber mi deseo de dejar la entidad en busca de un nuevo desafío", señaló.

Van Dijk durante un partido con el Southampton | Foto: SFC

Van Dijk: "Quiero pelear por títulos" "Soy alguien tremendamente ambicioso y quiero conseguir lo máximo posible para alcanzar mi potencial", continuó. "Quiero jugar en Europa y pelear por títulos, y por ello pido al Southampton que escuche el interés de los grandes clubes, si todavía están interesados en mí", dijo Van Dijk.

"Me siento frustrado por la posición del club de decidir que no estoy en venta, y muy decepcionado porque todos los acercamientos de los equipos hayan sido rechazados", apuntó.

"Quiero dejar claro que sólo siento gratitud por el Southampton, el club que me dio la oportunidad de jugar en la Premier League. Sin embargo, ha llegado el momento de cambiar de aires y espero encontrar una solución que sea beneficiosa para todas las partes", concluyó el defensa holandés.

Con este comunicado, Van Dijk deja claro que para él, su futuro, está lejos del Southampton. Veremos si es demasiado tarde o si finalmente, el club cede y le deja marchar.