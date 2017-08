Guía VAVEL Huddersfield Town 2017/2018: el nuevo del barrio

Google Plus

La primera imagen que sale arrojada al buscar "Huddersfield Town" en el buscador de Google es la de portada. La plantilla de la temporada pasada que logró el ascenso a la Premier League, al coronarse campeón del playoffs, venciendo al Reading en un colmado Wembley Stadium, que volvió a ver a The Terriers levantar el título de la eliminatoria, luego de una tanda de penaltis para el infarto. Pero es su primera vez en Premier League, y por eso, es el nuevo del barrio.

Su historia

Huddersfield Town es un club olvidado en la historia actual del fútbol inglés a pesar de sus 109 años de historia, debido a que hace más de 45 años que no estaba presente en la mayor competición inglesa. Pero a pesar de este dato no menos importante, el equipo de Huddersfield es histórico, y la piedra angular de esa historia son las tres ligas consecutivas conseguidas en los años 1924, 1925 y 1926. A su vez, previo a conseguir esa seguidilla de ligas, la FA Cup se hizo presente en la vitrinas del equipo, siendo obtenida en el año 1922, al vencer al poderoso Preston North End por 1-0 en Stamford Bridge. Por último, un dato no menos importante es que este equipo cuenta con la mayor goleada en contra del Liverpool F.C, uno de los equipos mas laureados de Inglaterra y del mundo, que sufrió en el año 1934 la goleada 8-0 por parte del Huddersfield Town.

Su ciudad

Huddersfield Town nace en el condado de Yorkshire del Oeste, donde más de dos millones de personas habitan, siendo Leeds, Bradford y Kirkless sus municipios más importantes. Huddersfield está dentro de Kirkless y es una ciudad de 163.000 habitantes, que no cuenta con muchos edificios pero sí con mucha pradera, siendo la estación de tren St. George el edificio más grande. En síntesis, el condado de Yorkshire del Oeste respira un fútbol oxidado, pero que ha quedado en la historia, no solo con las tres ligas seguidas de Huddersfield Town, sino también con la época de los Dirty Leeds de Don Revie como máximo exponente. Es por es por lo que, Leeds United es su acérrimo rival.

Su estadio

El Kirkless Stadium será el encargado de acoger a equipos muy importantes, con presupuestos exhorbitantes como el Manchester United de Mourinho o el Manchester City de Guardiola. La fortaleza de Huddersfield Town tiene una capacidad de 24,500 personas y fue inaugurado en el año 1994, cuando el Blackburn Rovers levantó su último trofeo liguero. El mismo está ubicado en las afueras de Huddersfield y en comparación con otros estadios del fútbol inglés es bastante similar al de Bolton Wanderers F.C en cuanto a sus tribunas parecidas a un semicírculo, siendo la grada denominada como East Stand la más importante del recinto.

El Canalside Sport Complex es el training ground del equipo del centro de Inglaterra, el mismo cuenta con tres canchas de fútbol con las mismas medidas que su estadio y dos campos con pasto sintético pero de menor medida. Una curiosidad del mismo es que está rodeado por una especie de lago que le da un toque de naturaleza al lugar.

Su actualidad

La actualidad de Huddersfield Town es buena por la hazaña que han conseguido, pero el club y su directiva no se han esforzado lo suficiente para mantener esa hazaña. Esto se ve reflejado más que nada en sus fichajes: hasta el momento han realizado tan solo dos traspasos de renombre entre tantas cesiones. El primero es el de Aaron Mooy, un australiano con un muy buen pie que fue fichado por 8.000.000 de libras al Manchester City. El mismo portará el número 10 y será el "jugador franquicia" del equipo. Por otra parte, Steve Mounié firmó el 5 de julio de 2017 el record de transferencia del equipo, sobrepasando los 13.000.000 de libras. El joven delantero centro de Benin, proviene de Montpellier en Francia, y con sus jóvenes 22 años y su velocidad buscará inflar las redes de la Premier League para llevar al Huddersfield Town a lo más alto posible.

En cuanto a la longitud de su plantilla es bastante prolongada al contar con 28 jugadores donde abundan los centrocampistas. El promedio de edad de la misma es de casi 28 años y su jugador más experiente es Mark Hudson con sus 35 años. El mismo está en el roster desde el año 2014 y proviene de las inferiores del Fulham, debutando en Premier League en el año 2000.

Esta temporada

La pretemporada previo al inicio de la temporada regular por parte del equipo ha sido bastante buena en cuanto a su calidad. Huddersfield Town se ha enfrentado a diferentes clubes siendo el Torino de Italia y el Stuttgart de Alemania como los mas importantes empatando ambos encuentros 2-2 y 3-3 respectivamente. Analizando ambos encuentros y a su vez otro disputado contra el Udinese de Italia, todo da a entender que el equipo para el inicio de la temporada será éste:

La formación es un claro 4-3-3 pero con un enganche como armador. El nuevo fichaje de Lossl da a entender que él será el portero titular del equipo, por encima de Coddington y Coleman, dos jugadores muy jóvenes. La defensa es bastante fuerte para un equipo modesto, sobre todo por el fichaje de Jorgensen que le dará fiereza y calidad a la última zona, a su vez las idas y vueltas del canterano Tommy Smith y el alemán campeón de Bundesliga Lowe, serán claves. El mediocampo quizás es la zona mas débil del equipo, ya que un veterano Whitehead ya no puede cumplir al 100% los noventa minutos, pero el equilibrio del mismo está en su estrella Mooy, que con sus pases cruzados y sus tiros a larga distancia sin duda alguna que hará daño. Por último la delantera es para balones largos, para correr y aprovechar la aceleración de sus tres balas, siendo el nuevo fichaje Ince, el más rápido de los tres delanteros. Sin duda que Mounié tendrá que pagar esos 13.000.000 que costó de alguna manera, es ahí donde su capacidad goleadora tendrá un papel importante.

El equipo no es una plantilla para el toque y la posesión de balón, sino para el contragolpe y la presión intensa.

Fechas claves:

Las fechas más importantes para el Huddersfield Town en esta temporada comenzará por la primera, este sábado de vista frente a un experiente Crystal Palace, lo será para poner en juego su sistema y a lo largo de los partidos mejorarlo, para así llegar a la mitad de temporada, donde esta parte será la más importante , ya que al final de la misma los equipos son difíciles para que Huddersfield salga victorioso, es por eso por lo que si quiere mantenerse en la primera división deberá darlo todo en mitad de temporada, donde se enfrenta a equipos recién ascendidos y no tan consolidados.

Predicción:

Las cartas ya están arrojadas, por lo tanto la predicción para el Huddersfield es la de un equipo peleando los puestos bajos. Quizás los últimos cinco puestos de la tabla es donde el Huddersfield Town acabará. Pero a veces, el nuevo del barrio no es el mejor, pero tampoco el peor.