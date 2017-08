Guía VAVEL de la Premier League 2017/18: el trono inglés busca dueño

Guía Vavel de la Premier League 2017/18 | Fotomontaje: Javier Jábega, VAVEL España

Tan solo restan instantes para que arranque la liga más competitiva e igualada del continente europeo -si no lo es de todo el mundo-: la Premier League inglesa. El balón comenzará a rodar en el precioso estadio de Wembley y será entonces cuando todos los focos ya solo se centren en el terreno de juego. El partido que abrirá esta prestigiosa competición en su edición número 120 tendrá lugar el viernes 11 de agosto entre Arsenal y Leicester City, que de seguro no dejará indiferente a nadie. Por ello, desde VAVEL, proporcionamos a nuestros lectores una estupenda y completa guía para que puedan conocer un poco mejor la competición y los clubes que este año estarán en ella. Con todo lujo de detalles y, por supuesto, sello VAVEL. Disfruten.

Comienza la 'VAVEL Premier League'

Antes de comenzar con el análisis de los equipos, de la temporada anterior, con el pronóstico de lo que se espera y demás sorpresas que deparará esta guía, es preciso echar la vista atrás para conocer los inicios de una liga maravillosa.

El fútbol inglés adquirió la legalización por la asociación de fútbol en 1885 y solo tres años después (1888), de la mano del director del Aston Villa, se creó la Football League (Primera división del fútbol inglés), siendo oficialmente la primera liga de fútbol del mundo. La primera edición de esta competición la ganó el Preston North End, que curiosamente consiguió el entorchado sin haber conocido la derrota.

A pesar de ser la Football League el nombre que recibió la Primera División inglesa, en 1992, los equipos que formaban esta, se retiraron y formaron la FA Premier League. Pero este año no solo fue el fin de la Football League que dio paso a la FA Premier League, sino que fue el fin de un reinado, el reinado del Liverpool. El club Red había sido hasta el momento el equipo con más trofeos en esta competición (18), siendo claro dominador en la década de los 70 y 80. Pero con la llegada de la FA Premier League, el cetro cambió de ciudad y se fue a la ciudad de Manchester. El Manchester United, desde la creación de esta liga, le arrebató el trono al Liverpool y en la temporada 2010-11, consiguió superarle (19 ligas).

Tras esta noción histórica cabría destacar algunos datos que podrían resultar curiosos y que no todo el mundo sabe. Por un lado, se encuentran el Preston North End y al Huddersfield Town, equipos que han sido los únicos campeones de la First Division que no han jugado en la Premier League. Pero, por otro lado, en la opción contraria está el Leicester, que ha sido el único campeón de Premier League que no ha ganado nunca la First Division.

Aun así, estos no son las únicas curiosidades, hay más. El Huddersfield Town en 1924–26, Arsenal en 1933–35, Liverpool en 1982–84 y Manchester United en 1999–01 y 2007-09 son los únicos que han retenido el título de liga por tres temporadas consecutivas. Por otro lado, en lo que a tripletes respecta, solo un club ha lo ha conseguido y este es el Manchester United, mientras que el triplete doméstico aún no ha sido alcanzado por ningún club, y menos aún el cuádruple. ¿Se romperá la racha algún día?

Un Chelsea arrollador

Ya dejando de lado la historia antigua, es importante acometer la más reciente, y más concretamente la del año pasado. en la que la Premier League fue conquistada por el Chelsea.

Este pasado año se miraba con mucha expectación y en gran medida el culpable fue el Leicester City, que consiguió en el 2016 hacer historia en el mundo del fútbol y lograr de forma inesperada el título de liga.

No fue una campaña fácil para muchos equipos porque hubo varios altibajos para muchos de ellos y pocos fueron regulares en el torneo de la regularidad -valga la redundancia-. Algunos de esos equipos fueron, por ejemplo, el Liverpool. El conjunto dirigido por Jürgen Klopp arrasó en los primeros meses de competición, pero cuando llegó la ‘cuesta de enero’, que coincidió con la marcha de Sadio Mané a la Copa Africana, el equipo se desinfló y solo ganó un partido en los meses de enero y febrero.

Aun así, a partir de la jornada número 12, el Chelsea alcanzaría el top 1 en la Premier y no se bajaría de ahí en lo que quedó de competición. El conjunto dirigido por Conte demostró qué es la regularidad y ganó la liga casi de principio a fin. Poco pudieron hacer equipos como Arsenal, Manchester City, Liverpool o Tottenham. Este último mantuvo la segunda plaza desde la jornada 23 pero no consiguió superar al equipo ‘blue’. Una temporada más en la que los de Pochettino brillaron sin conseguir algún trofeo.

La lucha por la cima

Esta nueva edición de la Premier League no pinta nada mal, y es que los clubes de Inglaterra se han reforzado muy bien, incorporando este año a sus filas a varias estrellas del continente, como pueden ser: Lacazette (Arsenal), Álvaro Morata (Chelsea), Iborra (Leicester), Salah (Liverpool) o Bernardo Silva y Mendy (Manchester City), entre otros. Parece que la edición de este año puede estar aún más disputada si cabe, sobre todo por los equipos de la parte alta de la tabla.

No se espera que algún equipo pueda meterse en el top de los mejores conjuntos de la Premier -aunque siempre puede haber sorpresas y, más, en esta liga-, lo que sí que se espera que sea una lucha encarnizada es la batalla por los mejores puestos europeos y por conseguir el cetro de campeón de la Premier League.

El favorito para ganar la liga es el Chelsea de Conte, actual campeón y rival a batir, que ha mantenido a la plantilla ganadora del año pasado y se ha reforzado con grandes jugadores. No obstante, este año cuentan con la dificultad añadida de jugar todas las competiciones. Aun así, el proyecto que encabeza José Mourinho en Manchester pinta muy bien y podría disputarle el trono de campeón, pero no es el único, tanto Tottenham, como Manchester City como Liverpool tienen sed de venganza y buscarán mejorar su posición respecto a la de la temporada pasada.

El descenso es cosa de… ¿cuántos?

La Premier destaca por su competitividad. Son muchos los equipos que pelean en la zona alta, y parece que ya las cuatro plazas para Champions se quedan cortas. Sin embargo, no toda la tensión y los flashes estarán enfocados en el ‘top 6’.

La lucha por evitar el descenso es cada vez más reñida y todo hace indicar que este año no será la excepción. Sin duda alguna, los tres equipo recién ascendidos: Brighton, Huddersfield Town y Newcastle; son los que arrancan con más dudas, ya que siempre es complicado mantenerse en la primer temporada.

Newcastle campeon de la Championship 2017! Foto: Newcastle

De los tres conjuntos que llegan desde el Championship, Newcastle se coloca como el favorito a escapar del descenso, respaldado principalmente por su historia. Pero, aun así, el equipo de Rafa Benítez tuvo que pelear con un duro mercado de pases, lo que podría poner en jaque a los Magpies. Seguramente la afición de St. James Park esperará que de la mano de sus cartas goleadoras la pasada temporada, Dwight Gayle (22 goles) y Ritchie (12 goles y 8 asistencias), logren volver a posicionarlos como un equipo de Premier.

Mientras que, por otro lado, Brighton y Huddersfield saben que su principal objetivo es permanecer en la máxima categoría y para ello los dos conjuntos han cerrado varias incorporaciones a su plantilla, realizando fichajes por sumas récord para la historia de cada club. Tanto Chris Hughton –Brighton- como David Wagner –Huddersfield- deberán ser las cabezas pensantes de dos equipos que vuelven a la máxima categoría del fútbol inglés luego de 34 y 45 años, respectivamente; y que jugarán por primera vez en la Premier League desde que el torneo lleva ese nombre.

Sin embargo, la lucha en la zona roja no es cosa de pocos. Clubes como Watford, Swansea, Burnley, Bournemouth, Crystal Palace, West Brom o incluso Stoke City no escapan a los fantasmas del descenso. Todos han sumado nuevas caras, algunos han intercambiado jugadores entre ellos, otros cambiaron de entrenador como los Eagles con la llegada de Frank de Boer o los Hornets con el arribo del portugués Marco Silva –ex Hull City-. Todos ellos han pasado por altibajos la pasada campaña, por lo que será clave encontrar la estabilidad que los aleje del fondo de la tabla.

En la Premier siempre hay lugar para las sorpresas

Si hay algo que la liga inglesa ha demostrado en los últimos años es que nada es imposible en la isla pirata y que cualquiera puede soñar con dar el batacazo. De los recién ascendidos, el que más oportunidades de dar que hablar es el Newcastle de Rafa Benítez, pero los Magpies saben que no deben desenfocarse de su principal objetivo: la permanencia. Otros de los equipos que, a pesar de no haberle escapado a la lucha en la zona baja durante la pasada temporada, aspiran a sorprender de la mano de nuevos proyectos son Crystal Palace y Watford –ambos tienen el potencial para hacerlo-.

Pero, sin lugar a dudas, hay tres equipos que tienen el potencial de dar el salto de una vez por todas y sorprender en la lucha en el ‘top 6’. Ellos son West Ham, Southampton y Everton. Los Hammers han sumado buenos nombres a la plantilla y el técnico Slaven Bilic apunta a dejar atrás las turbulencias de la última temporada para, de una vez por todas, pelear mano a mano por un lugar en Europa. Ese mismo objetivo se plantean los Saints, que ahora, de la mano del argentino Mauricio Pellegrino, buscan volver a la parte alta de la tabla de posiciones para pelear por su sueño europeo.

Everton contra West Ham | Foto: Everton

Y, por último, el Everton de Ronald Koeman se perfila para dar el gran salto, sorprender a todos los de la parte alta y pelear por el ‘top 4’ de la Premier League. Sin lugar a duda, las llegadas de nombres como Wayne Rooney, el joven defensor inglés Keane, el atacante Sandro y el holandés Klaassen, entre otros; le dan lugar para soñar a la afición de Goodison Park. Un proyecto ilusionante.

De Inglaterra para toda Europa

Por más que todos los flashes se enfoquen en una muy prometedora temporada de Premier League, los clubes ingleses no le escapan a las competiciones europeas. Chelsea, Tottenham, Manchester City, Manchester United y Liverpool buscarán volver a poner en el mapa de la Champions a los clubes de la isla pirata para terminar con la hegemonía española.

El Chelsea de Conte, al igual que los dos Manchester, se perfila de buena manera para la máxima competición del viejo continente. Los tres conjuntos han fichado jugadores para fortalecer sus plantillas –los de Stamford Bridge en menor manera-, pero deberán dar el salto de calidad si quieren conquistar Europa.

Los Blues arrancan en la ‘pole position’ por varias razones. Llegan luego de una gran temporada que culminó con el título de liga, el esquema y el estilo de Conte ya está absorbido por los jugadores pero, sobre todo, cuentan con el carácter para luchar mano a mano con cualquier equipo.

La situación de los dos Manchester es similar. Ambos clubes gastaron grandes sumas de dinero en fichaje para añadir calidad a su plantilla y tienen el potencial para dar que hablar en suelo europeo. Sin embargo, tanto Guardiola como Mourinho deberán ensamblar esas nuevas piezas en su once inicial y, como es bien sabido, acostumbrase al ritmo de la Premier no es cosa sencilla y eso puede terminar repercutiendo en Champions.

Por el lado de Tottenham y Liverpool es por donde surgen expectativas y dudas a la vez. Los de Pochettino cuentan con nombres y un juego que hace soñar a la afición de los Spurs, pero la pasada temporada europea demostró que no todo es color de rosas. Tottenham se ha posicionado como un equipo top de Inglaterra pero, cada vez que sale de su territorio, los resultados no son los esperados y ese será el principal desafío para el entrenador argentino: lograr dar la talla en Champions.

El equipo de Klopp atraviesa una situación similar a la de los Spurs. Los grandes momentos que tuvo el conjunto Red la pasada campaña hacen que cualquiera ponga a Liverpool entre los candidatos a llegar lejos en Europa. Sin embargo, son los altibajos, tanto en ataque pero sobre todo en defensa, los que siembran dudas en el equipo de Anfield Road. Además, Klopp y sus dirigidos primero deberán pasar una prueba de fuego para entrar a la discusión con los grandes, ya que se jugarán la clasificación a fase de grupos contra el Hoffenheim.

Pero en el viejo continente no todo es Champions, también es Europa League. Allí Arsenal y Everton serán los encargados de representar a Inglaterra. Los Gunners no lograron clasificar a la máxima competencia europea y deberán afrontar un nuevo desafío en un escalón inferior. Sin embargo, esto podría ser bueno para el conjunto de Wenger, ya que la gran calidad de su plantilla podría colocarlo entre los principales candidatos a llevarse la competición, algo que ya sucedió con el United la pasada temporada.

Mientras que, por el lado de Everton, el sueño de dar el salto está presente y su nuevo conjunto de jugadores, sumado a la gran conducción de Koeman como cabeza de grupo, permiten fantasear con pelear por la Europa League. Pero primero los Toffees deberán pasar por la fase clasificatoria, en la que ya han sorteado al Ružomberok ruso, y ahora tendrán que sacarse de encima al equipo croata Hajduk Split.

Los doce partidos para no perderse

Las fechas que todo aficionado a la Premier League debe apuntar ya en su agenda para lo que resta de 2017 se anotan en las siguientes líneas. Sin duda alguna, todos ellos partidos para el disfrute:

Tottenham Hotspur vs. Chelsea (Estadio de Wembley, 19 de agosto) Liverpool vs. Arsenal (Anfield, 26 agosto) Manchester City vs. Liverpool (Etihad Stadium, 9 de septiembre) Chelsea vs. Arsenal (Stamford Bridge, 16 de septiembre) Chelsea vs. Manchester City (Stamford Bridge, 30 de septiembre) Liverpool vs. Manchester United (Anfield, 14 de octubre) Tottenham Hotspur vs. Liverpool (Estadio de Wembley, 21 de octubre) Chelsea vs. Manchester United (Stamford Bridge, 4 de noviembre) Liverpool vs. Chelsea (Anfield, 25 de noviembre) Arsenal vs. Manchester United (Emirates Stadium, 2 de diciembre) Manchester United vs. Manchester City (Old Trafford, 9 de diciembre) Manchester City vs. Tottenham Hotspur (Etihad Stadium, 16 de diciembre)

