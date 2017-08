Guía VAVEL AFC Bournemouth 2017/18: la continuación del camino

Google Plus

Guía AFC Bournemouth 2017/18: la continuación del camino | Foto: AFC Bournemouth

El Athletic Football Club Bournemouth es un equipo de fútbol profesional de Inglaterra, con sede en Bournemouth, Dorset. Actualmente juega en la Premier League, el máximo nivel de fútbol en Inglaterra. Fundada en 1890 como Boscombe St. John's Institute FC, el club fue reformado en 1899 como Boscombe FC, para más tarde pasar a su denominación actual.

El Bournemouth juega desde 1910 en su estadio, el Dean Court. Sus colores son el rojo y negro. El club ha ganado el segundo y tercer nivel del fútbol inglés, y son dos veces campeones de la cuarta división. También ganaron la Southern League, la Football League Trophy, y la tercera división de la South Cup.

Actualmente es gestionado por Eddie Howe. La temporada 2015-16 es la primera temporada del Bournemouth en la máxima categoría de Inglaterra.

A pesar de que la fecha exacta de la fundación del club no se conoce, hay pruebas que demuestran su existencia desde el otoño de 1899, siendo la herencia del desaparecido Boscombe St. John's Lads Institute F.C. El club fue originalmente conocido como Boscombe F.C. y su primer presidente fue J.C. Nutt. En su primera temporada (1899-1900) el Boscombe FC compitió en la Bournemouth and District Junior League.

Después de evitar por poco el descenso de la League Two en la temporada 2008-09, el Bournemouth logró el ascenso a la League One al final de la temporada 2009-10. Después de terminar en las semifinales del play-off en la temporada 2010-11 y lograr una mitad de tabla en la 2011-12, Bournemouth logró el ascenso a la The Championship en la temporada 2012-13, colocándolos en el segundo nivel de importancia del fútbol inglés por segunda vez en su historia.

Jugaron en la Premier League desde la temporada 2015/16 tras obtener el ascenso de la Football League Championship inglesa en la temporada 2014/15. El Bournemouth logró el primer puesto en la Football League Championship con 90 puntos por delante del Watford.

Palmarés

Football League Championship (1): 2014/15

Football League One (1): 1987

Subcampeón de la Football League Two (1) 2009-10

Resumen de la temporada pasada

El Bournemouth acabó la temporada de la mejor forma posible, ni en los supuestos más optimistas cabía la imagen de acabar en el top 10 de la tabla, la novena posición fue un premio más que merecido para el conjunto dirigido por Eddie Howe. Una de las claves de esta gran posición fue el convertir el estadio en un fortín, ya que solo nueve equipos consiguieron llevarse los tres puntos (solo dos lo hicieron estando por debajo en la tabla), el Vitaly Stadium se convirtió una pesadilla para muchos.

Uno de estos equipos que sufrió la garra y el corazón de esta plantilla fue el Liverpool de Jürgen Klopp en uno de los partidos de la temporada. El conjunto Red cayó por 4-3 gracias a una remontada que se culminó en el descuento, un partido inolvidable y que se le escapó de las manos al Liverpool pese a ir casi todo el partido en ventaja.

Aunque no todo fueron buenas noticias en la temporada. El conjunto Cherrie cayó de forma prematura en las dos competiciones coperas (FA y EFL Cup). Los de Howe no pasaron en ninguno de ellos de tercera ronda, una fase en la que se enfrentaron contra equipos aparentemente factibles. Pero nada de ello fue así, e incluso en la FA Cup, la caída fue de forma estrepitosa ante el Millwall en un partido que perdieron por tres a cero con un equipo plagado de suplentes.

Altas y bajas

En cuanto al apartado de movimientos que ha hecho el club en este mercado estival, hay dos puntos clave, uno positivo y otro negativo. En la parte negativa se encuentra la marcha de Aaron Ramsey, el jugador del Arsenal volverá a su club tras la cesión que le llevó a jugar en el Vitaly Stadium la pasada campaña siendo así la baja más sensible. Pero por otro lado hay un rayo de esperanza, y es que tras hacer un desembolso de 34 millones y medio de libras, el club ha conseguido incorporar a los exjugadores del Chelsea Nathan Aké y al guardameta Bégovic.

Estrella y entrenador

Eddie Howe ha conseguido implantar una filosofía al conjunto ‘cherrie’ que ya tenía desde hace tiempo cuando militó en este mismo club, en el que incluso llegó a ser capitán del filial hace más de veinte años. Howe se hizo rápido con las riendas del equipo y es uno de los entrenadores que más se tiene en cuenta en la Premier League, todo gracias a sus órdenes y al trabajo bien hecho.

Por su parte el más destacado en la plantilla es el jugador Harry Arter. El irlandés ha jugado la mayoría de los encuentros del campeonato liguero, con un total de 35 partidos, de los cuales 33 de titular. El centrocampista con el número ocho a la espalda consiguió ser el faro del equipo y además aportó un gol y cuatro asistencias, pero lo más importante es que supo equilibrar el centro del campo con gran nivel.

Estadio y equipaciones

El Dean Court o Vitaly Stadium (llamado así por motivos publicitaros) es el estadio en el que juegan los 'cherries' desde el año de su apertura en el 1910. El Vitaly Stadium que tiene una capacidad para 12.000 espectadores ha sido reformado en el 2001, en esta reforma el estadio experimentó un giro de 90º respecto al sentido anterior. Este nuevo estadio ya reformado tiene gradas en tres lados del campo aunque en el año 2005 se le agregó una grada experimental en el lado que faltaba por cubrir. El primer partido disputado tras la reforma se disputó entre el propio equipo contra el Wrexham FC el diez de noviembre de 2001.

Vitaly Stadium | Foto: FGG