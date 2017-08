Arsenal – Leicester City: recuperar el trono perdido

Se abre una nueva temporada en la Premier League y van a ser muchos los equipos que la tomen como una segunda oportunidad para uno u otro objetivo. Dos de esos equipos van a ser Arsenal y Leicester City con total seguridad, pues ninguno dejó un buen sabor de boca tras la campaña 2016/2017. Los Gunners no consiguieron ocupar puestos de UEFA Champions League por primera vez en más de veinte años, algo que no solo es que les cueste caro a nivel de competiciones, sino que puede terminar con la salida del que ha sido uno de sus jugadores emblema en los últimos años, Alexis Sánchez. Por su parte, los Foxes pasaron de ser campeones a luchar por la permanencia, dos objetivos tan opuestos como el rendimiento de los del King Power Stadium en apenas un año. El cambio de entrenador, bastante oportuno, les dejó en la élite del fútbol inglés y les sirvió, de paso, una oportunidad para determinar su realidad.

No obstante, y como suele ser habitual, las oportunidades no se hacen esperar, y eso es lo que deben tener claro tanto el Arsenal como el Leicester. Desde ya, deben tener decidido cuál va a ser su objetivo, pues cualquier duda va a ser aprovechada por otros dieciocho equipos con sus pertinentes urgencias. Los de Wenger bien parecen estar centrados en la Premir League, ese trofeo que no ganan desde hace más de diez temporadas y que parece anteponerse a una UEFA Europa League que poco o nada gusta en territorio inglés. En cuanto a los dirigidos por Shakespeare, deben asumir que ahora el reto de volver a estar en lo más alto es, si cabe, más complicado, por lo que aparecer en puestos europeos y, sobre todo, no volver a coquetear con el descenso parecen las metas para este nuevo curso que, sin lugar a dudas, les brindará otra oportunidad de recuperar el trono perdido.

Un curso lleno de expectativas

Expectativas, eso que tantas veces ha provocado desolación en Londres es lo que parece que marcará, una vez más, la temporada del Arsenal. Al final de cada verano la pregunta es siempre la misma: ¿hasta dónde llegará el equipo de Wenger? Por desgracia, la respuesta varía poco o nada, pues la decepción no tarda en llegar a una afición que ve cómo cada año el inicio de liga de los Gunners es más decepcionante. Y es que, esa es la primera tarea que tiene que solventar el técnico alsaciano, el inicio de Premier League. Si la temporada pasada ya perdieron en su estreno liguero ante el Liverpool por 3-4, un año antes lo hicieron ante el West Ham por 0-2, dejándose los tres primeros puntos en la lucha por el título liguero.

El Arsenal lleva sin ganar la Premier League desde la temporada 2003/2004

Es, precisamente, el título liguero, la máxima obsesión de un conjunto que no se alza en lo más alto de la clasificación desde la temporada 2003/2004, cuando lograron el campeonato, eso sí, sin perder ningún encuentro. Llegan del que es, probablemente, el peor curso desde la llegada de Arsène Wenger al banquillo del Emirates Stadium, por lo que la opción no puede ser más completa. Todos en el norte de Londres parecen desviar la atención de una UEFA Europa League que no ha sentado demasiado bien a pesar de ser una vía más para la máxima competición continental. Por un motivo que aún se desconoce, el que es el segundo trofeo europeo no termina de cuajar en Inglaterra, aunque, eso sí, su último campeón pertenece a las islas. Paradojas del fútbol.

Los jugadores del Arsenal celebran la Community Shield | Fotografía: Arsenal

El camino está marcado para los Gunners, aunque la temporada sea nueva. Esa defensa de tres que tantos réditos está dando ya ha sido confirmada por un Arsène Wenger que no pudo tener mejor idea en la jornada 33 de la pasada edición liguera. Fue en un partido ante el Middlesbrough fuera de casa cuando el francés se decidió a alinear a tres centrales y dos carrileros largos. Desde entonces, once partidos oficiales con diez victorias y dos títulos, la FA Cup y la Community Shield, ambas ante el Chelsea en Wembley, lugar en el que el Arsenal ya se empieza a sentir como en casa.

Regreso a la realidad

Bien se podría decir que la pasada temporada fue una cura de humildad para un equipo que ganó el trofeo de la Premier League realizando una de esas hazañas que quedan grabadas en el panorama futbolístico. Lo realizado en el curso 2015/2016 por el Leicester se catalogó de heroicidad por el presupuesto y la plantilla con la que contaba Ranieri. Un Ranieri que, por otro lado, también terminó siendo noticia la campaña anterior, cuando fue destituido tras una racha en la que el equipo del King Power Stadium estaba abocado al descenso a Championship. El cambio de entrenador fue lo suficientemente acertado como para que los Foxes terminaran salvando la categoría con tranquilidad y clasificando para los cuartos de final de la UEFA Champions League, una competición que fue el talón de Aquiles de un conjunto demasiado centrado en brillar en el gran escaparate continental.

Shakespeare se hizo con los mandos del equipo tras la destitución de Ranieri

En el caso de los zorros, el objetivo también está claro, y pasa por volver a ilusionar a una afición que no sabe muy bien hacia dónde va a ir el equipo tras dos temporadas tan opuestas. Encontrar la tranquilidad y la competitividad ideal en un vestuario en el que algunos egos no se han comportado como debieran será el principal deber de un Craig Shakespeare que cuenta con unos fichajes de garantías tanto por su nombre en el fútbol como por su rendimiento dentro del terreno de juego.

Los jugadores del Leicester celebran uno de los goles en la UEFA Champions League | Fotografía: UEFA

Clara superioridad ‘Gunner’

En lo que se refiere a los duelos entre Arsenal y Leicester City hay una gran desviación de la balanza hacia el lado londinense. Los dirigidos por Arsène Wenger se han llevado 64 de los 137 partidos que han disputado a lo largo de la historia estos dos equipos. Un 47 por ciento que contrasta y mucho con el veinte de los Foxes, quienes traducen ese porcentaje en 28 triunfos. 45 empates completan una estadística que se hace aún más favorable a los del Emirates cuando se miran sus últimos enfrentamientos. Y es que, el Leicester lleva sin ganar a los Gunners desde el 23 de noviembre de 1994, cuando los goles de Ian Ormondroy y David Lowe se imponían al solitario tanto de Ian Wright.

El Leicester no gana al Arsenal desde el 23 de noviembre de 1994

Mayor fortaleza muestra, si cabe, el Arsenal en su estadio frente a los zorros. 42 victorias en 68 partidos hacen que las visitas de los dirigidos por Shakespeare a Londres sean un auténtico calvario. Los nuevos triunfos que atesoran se frenaron el 8 de septiembre de 1973, cuando consiguieron imponerse 0-2 ante el público de Highbury. Desde entonces, nada más y nada menos que dieciocho victorias Gunners y seis empates para conservar la imbatibilidad del Arsenal durante esos 24 encuentros.

En lo que se refiere al apartado goleador, mucho se resienten los registros de los Foxes al salir del King Power Stadium para visitar Londres. Apenas 63 tantos de los 216 que se han anotado en los partidos entre estos dos equipos en la capital británica pertenecen al Leicester. Un escaso 29% que deja una media de 0.92 goles por partido. Más apabullante es el dato del Arsenal, quien es capaz de anotar más de dos goles por encuentro ante los de Leicester. No se cumplió, sin embargo, esta media la última vez que se vieron las caras con el equipo Gunner como local, pues apenas un gol de Huth en propia puerta en el minuto 86 de partido consiguió desnivelar un marcador que parecía iba a terminar como comenzó.

Los jugadores del Arsenal celebran el tanto de la victoria ante el Leicester | Fotografía: Premier League

Pretemporadas titubeantes y fichajes ilusionantes

Ambos coinciden en el nivel mostrado durante la pretemporada y en la orientación de sus movimientos en el mercado. En lo que a resultados se refiere, la parte preparatoria del curso no ha sido brillante en ninguno de los dos conjuntos. El Arsenal realizó una gira por la zona este del planeta en la que tuvo una primera parada en Australia, donde se enfrentó al Sydney FC y al Western Sydney Wanderers con victorias por 2-0 y 3-1 respectivamente. No obstante, los grandes partidos se reservaban para China, donde la participación en la International Champions Cup dejó duelos tan interesantes como los vividos ante Bayern Munich o Chelsea, con victoria en los penaltis ante los primeros y derrota contundente por 0-3 ante los segundos. Ya de vuelta en Londres, los de Wenger organizaron su propio torneo, una Emirates Cup que ya se ha convertido en un fijo del periodo estival. La victoria por 5-2 ante el Benfica les situaba en el puesto más alto de la clasificación. Situación que no perdieron ni con la derrota por la mínima ante un Sevilla que quedó en la segunda posición y que terminó siendo el último escollo para los Gunners.

En cuanto al Leicester City, destaca la poca movilidad del conjunto de Shakespeare. Mientras que el Arsenal se recorrió la parte asiática del planeta, los Foxes no salieron de las islas británicas, donde se midieron a equipos de diferentes divisiones. En primer lugar, visitaron al Luton Town, ante los que consiguieron la victoria por 0-1. Apenas dos días más tarde se midieron al Milton Keynes Dons, frente a los que no consiguieron romper el empate a cero inicial. Cerrando la vorágine de encuentros en pocos días, llegó la visita al Wolverhampton, donde sufrieron su primera derrota por 1-0. Ya en agosto, dos encuentros más, ante el Burton Albion, con resultados desfavorable de 2-1, y ante el Borussia Mönchengladbach en el que era el encuentro de presentación ante el público del King Power Stadium. Los ingleses se impusieron a los alemanes por 2-1.

Mahrez en el partido ante el Borussia Mönchengladbach | Fotografía: Leicester

El Leicester ha gastado en cuatro fichajes lo que el Arsenal por Lacazette

En lo referente a los fichajes, hay que destacar el gran músculo económico que vuelve a mostrar la Premier League. Sus equipos compiten en una liga completamente distinta al resto de Europa y eso se está haciendo notar con un éxodo de estrellas hacia el país británico. También llama la atención el reparto económico que han hecho ambos clubes. Mientras que el Arsenal ha gastado en torno a 53 millones de euros en un solo hombre, Alexandre Lacazette, el Leicester ha utilizado poco más que esa cantidad para hacerse con los servicios de Iheanacho, Vicente Iborra, Harry Maguire y Eldin Jakupovic.

Árbitro: Mike Dean

El veterano colegiado de 49 años ya es toda una institución en la Premier League. En la que va a ser su 17ª temporada en la máxima categoría del fútbol inglés, Mike Dean volverá a centrarse en los torneos nacionales, sin dar el salto a competiciones como la UEFA Champions League o la UEFA Europa League en las que lleva sin participar desde 2014. 61 encuentros dirigidos al Arsenal y 33 al Leicester City le hacen ser uno de los colegiados que más partidos ha llevado a ambos equipos. El balance para los Gunners es de 25 victorias, 20 empates y 16 derrotas, mientras que para los Foxes ha dejado unas estadísticas de 16 victorias, siete empates y diez derrotas.

Altas, bajas y posibles alineaciones

Como suele ser habitual en el inicio de competiciones, las bajas son demasiado altas por el nivel físico en el que llegan los jugadores. Con muchas incógnitas se presenta el Arsenal de un Arsène Wenger que ya ha dejado claro que no va a correr riesgos con ninguno de los jugadores dudosos. Tanto Mesut Özil como Aaron Ramsey ya se perdieron la Community Shield por un golpe el tobillo del primero y un problema en el gemelo del segundo. Entre algodones, no está demasiado claro que vayan a participar en el choque frente al Leicester. Otro que tiene grandes opciones para ser baja es Per Mertesacker, quien tuvo que dejar el choque ante el Chelsea por una brecha en su ceja. Recuperando a Mustafi para ese puesto, también hay que descartar a Koscielny, expulsado en el último encuentro de la pasada temporada. En líneas más adelantadas, tanto Coquelin como Alexis Sánchez también se perderán el inicio liguero. A todos estos jugadores hay que sumar las ausencias por lesión de larga duración de Santi Cazorla y Gabriel.

Algo más despejado tiene el panorama un Craig Shakespeare que no podrá contar con una de las nuevas incorporaciones, Vicente Iborra. El español salió renqueante de su último entrenamiento y el técnico inglés ya ha confirmado que estará de baja alrededor de dos semanas. Los que sí han vuelto al terreno de entrenamiento han sido Robert Huth, Papy Mendy e Islam Slimani, todos ellos con algunos inconvenientes a lo largo de la pretemporada. El que sí podrá ser de la partida si lo considera necesario será Iheanacho, el ex del Manchester City que ha ilusionado a la afición de los Foxes.