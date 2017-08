Davy Pröpper, nuevo jugador del Brighton & Hove Albion

Davy Propper posando con la nueva camiseta de las gaviotas (Fotografía: Brighton & Hove Albion)

Davy Pröpper firmó un nuevo contrato por cuatro años con el Brighton & Hove Albion, el talentoso centrocampista holandés anotó cuarenta y tres goles tras doscientos cincuenta encuentros disputados en la temporada pasada con el PSV y los tulipanes. Con los rojinegros ganó una Eredivisie y dos Supercopa de Holanda. Chris Hughton, el entrenador inglés irlandés del primer equipo se deshizo en elogios para su nuevo dirigido e insistió que anhelan seguir afianzándose con nuevas certezas en la Premier League: “Davy es un jugador con mucha experiencia en la Eredivisie, sus destacadas actuaciones con el Vitesse y PSV nos convencieron e hicimos una propuesta formal. Además es un centrocampista muy fuerte, nos ayudará muchísimo en esa posición y con 25 años mantiene retos pendientes a largo plazo. Estamos encantados de darle la bienvenida al club”.

Davy Propper (Foto: Brighton & Hove Albion)

En la temporada pasada el joven jugador holandés se enfrentó ante el Atlético de Madrid y Bayern Múnich en la Liga de Campeones de la UEFA respectivamente. Davy Pröpper aseguró que necesitará más tiempo para adaptarse a las exigencias de la máxima categoría del fútbol inglés y se mostró muy motivado por este nuevo desafío profesional: “La Premier League es la mejor competición del mundo, será un gran desafío y me siento emocionado por formar parte de ella. Conozco a Danny Holla, jugó aquí hace unos años y me dio buenas referencias sobre el club. Siempre estuvo dispuesto a ayudarme y aconsejarme. Brighton & Hove Albion es un gran equipo, me quedé impresionado con la ciudad y el club. No todos los clubes holandeses tienen un estadio amplio y eso influyó mucho en mi decisión. Al PSV siempre lo recordaré con cariño, hace dos años gané la Eredivisie, el año pasado tuvimos una buena campaña en la Champions y no retuvimos el título de liga. Zidane siempre fue mi ídolo, me gusta generar ocasiones y anotar muchos goles. Esas son mis virtudes, espero afianzarlas más con el Brighton”.