Previa Brighton and Hove Albion vs Manchester City: debut frente a un debutante

Celebración del ascenso del Brighton s la Premier League. Foto: Zimbio

Comienza una nueva temporada en Inglaterra y va a ver la luz, junto a otros, con un partido de alto voltaje entre Brighton y Manchester City. The Amex Stadium será testigo del primer encuentro en Premier League del Brighton, tras un ascenso histórico de las manos de Chris Hughton y liderado por el mítico Knockaert. Este nuevo integrante de la liga pondrá a prueba el proyecto de Pep, en su intento de ganar la liga. Histórico encuentro el que se vivirá el sábado.

Kompany en el único precedente entre ambos. Foto: ZIMBIO

El conjunto local buscará su primer triunfo en la historia en la máxima categoría inglesa ante un rival de entidad como el City. El conjunto de Chris Hughton se ha armado para completar una plantilla de garantías que pueda permitirles asegurar su plaza en la Premier sin problemas. Knockaert seguirá liderando al grupo, después de llevarse el premio al mejor jugador de la temporada.

Varios futbolistas del Brighton celebran un gol de pretemporada. Zimbio

Arranca el segundo round para el City de Pep Guardiola. En su visita a Brighton and Hove empieza el asalto al título de Premier. Después de un año sin títulos, que servirá de transición, y un verano cargadito de movimientos de mercado, el equipo Skyblue de Manchester se ha gastado un pastizal para reforzar el equipo y prepararlo para ganar todo lo posible. Un año ilusionante en Manchester.

Agüero conduce ante Carrick. Foto: Zimbio

Nueva aventura en la historia Seagull

La nueva aventura de los Seagulls, dirigidos por el héroe del ascenso Chris Hughton, comenzará con un exigente inicio liguero. Como primer plato está el duelo grande. El todopoderoso Manchester City visitará The Amex para dar la bienvenida al conjunto de Brighton and Hove a la Premier. Duro enfrentamiento a la vez que jugoso para los aficionados. Después vendrán el Leicester City a domicilio y un partido de Carabao Cup ante el Barnet de League Two, para después recibir al Watford.

Knockaert y Murray celebran un gol. Foto: Zimbio

Para afrontar el curso con garantías de éxito, Chris Hughton ha incorporado varios jugadores que mejoren la plantilla considerablemente. En primer lugar, para el lateral izquierdo ha llegado Suttner del Ingolstadt por unos 5 millones. También han llegado Izzy Brown, uno de los héroes del ascenso, cedido por el Chelsea, y el portero Mathew Ryan, cedido por el Valencia. Alex Mateju y Pascal llegan desde Plzen e Inglostadt respectivamente, para reforzar el centro del campo y el lateral derecho por unos 6 millones. El fichaje estrella ha sido Davy Proppner del PSV, que ha llegado por 13 millones para ser el crack de la medular. El club espera oficializar más incorporaciones que se unan a los Knockaert, Hemed y compañía para batir al City.

Fase 2 del proyecto Guardiola

Gabriel Jesús celebra un gol que sería anulado. Foto: ZIMBIO

El nuevo, y probablemente decisivo, año de Guardiola comienza con una visita trampa a un recién ascendido. Tras una buena pretemporada, donde los nuevos han ido acoplándose, llega la primera prueba en casa de un desconocido para los de Pep. Después, viajarán a España para enfrentarse al Girona en amistoso, y ya luego seguir con la Premier enfrentándose al Everton en casa, al Bournemouth a domicilio, y al Liverpool en el Etihad de nuevo. Arranque importante para el City.

Sané recibe indicaciones de Pep. Foto: Zimbio

Con el objetivo bien claro, y la presión encima, Pep ha decidido aligerar la plantilla, primero, e incorporar jugadores más jóvenes y elegidos por él después. Principalmente los laterales. Zabaleta, Sagna, Clichy y Kolarov han salido para dejar hueco a los jóvenes Mendy, del Mónaco por 58 millones, Walker, del Tottenham por 56 millones y Danilo, del Madrid por 30 millones. También han llegado Bernardo Silva, del Mónaco, por unos 50 millones y Ederson, del Benfica por otros 50. Aún así, de las mejores incorporaciones han sido las recuperaciones de Gundogan, Kompany y Gabriel Jesús.

Arbitrará Michael Oliver

El partido se disputará en Falmer Stadium conocido como The Amex o American Express Community Stadium, con capacidad para 30.750 espectadores. Fue inaugurado el 16 de julio de 2011 contra el Eastbourne.

El árbitro será Michael Oliver. El de Northumberland fue ascendido en 2010 al grupo de árbitros que oficiaba partidos de Premier League. En 2012, la FIFA le ascendió al selecto grupo de árbitros de partidos internacionales y continentales.

Será el segundo enfrentamiento

El encuentro entre ambos conjuntos será el segundo de la historia en producirse. La única vez que se enfrentaron Brighton and Hove Albion y Manchester City fue en 2008 en la actual Carabao Cup donde el Brighton eliminó al City en el viejo Withdean Stadium, en los penaltis, tras empatar a dos en la prórroga.

Posibles onces Brighton vs Manchester City

Siendo la primera jornada de liga será difícil adivinar los onces de ambos técnicos. En el caso del Brighton aún más, debido a que es recién ascendido y no se sabe si apostará por los héroes del ascenso o los nuevos fichajes. Por otra parte, el dilema de Pep será elegir esquema táctico, ya que el once podría estar bastante definido.