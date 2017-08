Hughton: "Estamos jugando en la liga más dura que existe"

Foto: Brighton and Hove Albion

La Premier League regresa en su temporada 2017-2018, y el Brighton and Hove se prepara para debutar ante uno de los rivales más duros: el Manchester City de Pep Guardiola. Ante esto, el entrenador Chris Hughton, quien vuelve a la Premier League tras una ausencia de casi tres años, habló en la conferencia de prensa previa al choque para manifestar sus sensaciones con respecto a la temporada.

"Todos estamos contentos de que se haya dado la vuelta (a la primera división). Tenemos un grupo de profesionales que se han entrenado bien cada semana y que se han aplicado muy bien para los juegos", expresó Hughton. "El trabajo comenzó desde el día en que se aseguró la promoción. Es normal que los jugadores y aficionados celebren por un período de tiempo, pero ahora llegamos a la realidad. Y la realidad es que estamos jugando en la liga más dura que existe. Necesitaremos a todas las cabezas experimentadas que nos rodean", agregó luego.

Sobre los rivales de turno, el irlandés comentó lo siguiente: "Ellos (Man City) han hecho una excepcional pretemporada. Nos enfrentamos a un rival de primera clase que tendrá más posesión que la que nosotros acostumbramos. Va a ser un partido de inicio muy duro, pero en algún momento teníamos que debutar".

"Como primer partido en la Premier League es un juego maravilloso para el club y los aficionados, pero tenemos que asegurarnos de que sea un buen día para el equipo también", indicó Hughton.

Por último, sobre su colega rival de mañana, el entrenador español Josep Guardiola, Hughton no se guardó elogio alguno. "No creo que nadie pueda negar lo brillante que es como entrenador, pero es muy humilde sobre sí mismo. Todavía está aprendiendo sobre la Premier League y por eso es que ha traído nuevos jugadores de alto nivel, para mejorar el equipo y ponerlos en una mejor posición para ganar el título", manifestó el irlandés. "Hay algunos equipos fuertes en esta división. En el papel tienen una plantilla maravillosa y un montón de opciones diferentes. Me sorprendería mucho que no estuvieran en la cima al final", finalizó.